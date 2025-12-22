«Luca erfüllt die Zeit mit einer besonderen Magie», sagt Tanja La Croix über erste Feiertage als Mami. Auf den Tisch kommt bei der Familie eine selbst gemachte Appenzeller-Bärli-Biberli-Mousse.

19 Erwachsene und 5 Kinder feiern gemeinsam im Glarnerland und St. Gallen

Glitzer liegt in der Luft, Lichter funkeln, Sterne glänzen. Mitten im festlichen Zauber strahlt Baby Luca, der sieben Monate alte Sohn von DJ Tanja La Croix (43). «Meine ersten Weihnachten als Mami sind besonders emotional. Luca erfüllt die Zeit mit einer besonderen Magie. Sein Staunen und die kindliche, ehrliche Neugier erinnern uns Erwachsene wieder daran, wie wichtig die Freude an den kleinen Dingen im Leben ist», sagt sie gegenüber Blick. Fasziniert sei ihr Kleiner auch «von meinen grossen Ohrringen und von meinem Paillettenoutfit».

Gefeiert wird im familiären Kreis im Glarnerland und in St. Gallen. Mit insgesamt 19 Erwachsenen und fünf Kindern. «Bei unserer Familie ist es Tradition, dass wir alle im Weihnachtspulli, mit lustigem Kopfschmuck feiern. Ob Rentiergeweih, Weihnachtsmütze oder glitzernder Haarreif – erlaubt ist, was Spass macht.» Dieses Ritual sorge jedes Jahr für viele Lacher und unvergessliche Fotos. Dieses Jahr wird auch Baby Luca ein entsprechendes Outfit tragen. Kulinarisch wirds bei ihnen international: vom opulenten Achtgangmenü über ein Raclette bis hin zur italienischen Nacht. «Eine selbst gemachte Appenzeller-Bärli-Biberli-Mousse» dürfe dabei nicht fehlen, so Tanja Wettach, wie die DJ bürgerlich heisst.

Christbaumkugeln mit Lucas Gesicht

Damit am Abend des 25. Dezembers der Appetit nicht fehlt, gibts davor eine Winterwanderung. «Bewegung in der schönen Natur ist für uns der ideale Ausgleich zu den Festtagsschlemmereien.» Der Weihnachtsbaum wird dieses Jahr nicht elegant wie sonst: «Meine Mama hat mit viel Liebe Christbaumkugeln mit Lucas Gesicht gebastelt. Er ist darauf als kleiner Weihnachtsmann zu sehen», erzählt Tanja La Croix sichtlich gerührt. Die Lieder wiederum sind traditionell. «Luca liebt es, wenn für ihn gesungen wird.»

Die Geschenke seien vor allem praktischer Natur. «Ich höre das Jahr über genau hin, wenn jemand etwas erwähnt oder sich wünscht. Umso schöner ist es zu sehen, wie berührt jemand ist, dass man sich daran erinnert hat.» Gleichzeitig verschenkt sie gerne Zeit: «Gemeinsame Erlebnisse wie ein Skitag oder ein Konzert bedeuten mir oft mehr als jedes materielle Geschenk.»

Ende Jahr wird die St. Gallerin im Engadiner Nobelort St. Moritz GR an drei exklusiven Events auflegen. Ihr Liebsten begleiten sie. «Lucas Papi Marco ist bei ihm, während ich auflege.» Sie ist dankbar dafür, tagsüber jeweils viel Zeit mit ihrem Sohn verbringen zu können. «Wenn ich abends arbeite, schaut mein Lebenspartner zu ihm, und ich kann mich ganz der Musik hingeben und meiner Performance widmen.» Bis es so weit ist, geniesst DJ Tanja La Croix ihre ersten Mami-Weihnachten «und die glücklichen Momente, die Luca uns schenkt».

