1/7 DJ Bobo und Andrea Berg sind ein Traumpaar. Foto: Getty Images

Auf einen Blick Andrea Berg geht auf Tour und reist im luxuriösen Nightliner

DJ Bobo begleitet Berg, entwickelt Shows und kocht nach Konzerten

21 Konzerte in Deutschland, Österreich und der Schweiz ab Februar 2025

Lucien Esseiva Teamlead People-Desk

Ab dem 21. Februar 2025 geht Schlagerstar Andrea Berg (59) auf grosse «Party, Hits, Emotionen»-Tournee und spielt 21 Konzerte in Deutschland, Österreich und in der Schweiz. Um ihren komfortablen Schlafplatz immer dabei zu haben, setzt sie neu auf einen sogenannten Nightliner – einen luxuriösen Tourbus mit Bett, Küche und allem erdenklichen Komfort. Der Grund für den Bus und gegen lange Fahrten ins Hotel ist so simpel wie einleuchtend: «Spätestens nach einer Stunde muss ich Pipi. Das heisst, ich muss in der eiskalten Nacht irgendwo an einer Raststätte oder auf dem Parkplatz raus», erklärt Andrea Berg in der «Bild».

Dann verrät sie etwas, was man noch nicht wusste. Andrea Berg reist nicht alleine im Bus, sondern mit ihrem Ehemann Uli Ferber (65) und dem Schweizer Eurodance-Star DJ Bobo (57). René Baumann, wie Bobo bürgerlich heisst, ist seit einigen Jahren Teil vom Andrea-Berg-Team entwickelt ihre Shows mit – so auch die aktuelle «Party, Hits, Emotionen»-Tournee. «DJ Bobo ist einer der wichtigsten Männer in meinem Leben», sagte sie einst in einem Interview mit RTL.

Zum Essen reicht DJ Bobo ein Gläschen Rotwein

Doch Bobo hilft nicht nur da, wo er bekanntermassen seine Stärke hat: Nämlich bei Show, Spektakel und Tanz, sondern sorgt auch dafür, dass Andrea Berg nach den Auftritten der Bauch nicht knurrt. «Während ich nach dem Konzert noch beim Fototermin bin, bereiten Uli und René schon einen schönen Znacht vor. Dazu gibts ein schönes Gläschen Rotwein und wir besprechen einfach das, was jeder noch im Kopf hat», verrät die Schlagersängerin.

Gerne hätte Blick mit DJ Bobo darüber gesprochen, wie sich das Leben im Tourbus mit Andrea Berg gestaltet, wie er sie zu Top-Tanzleistungen pusht und was er ihr am Abend für Menüs auftischt. Doch von seinem Management kam eine Absage. «Wir haben zurzeit keine Interviews geplant», heisst es in einer Mail an die People-Redaktion.