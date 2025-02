Schlagerkönigin Andrea Berg verrät ihre fünf Glückstipps

1/7 Wie hält sich die Deutsche Schlager-Königin Andrea Berg mental und körperlich fit? Blick verrät die Sängerin ihre fünf wichtigsten Glücks-Tipps. Foto: Instagram

Patricia Broder Redaktorin People

Seit über 30 Jahren ist Andrea Berg (58) eine der erfolgreichsten Sängerinnen im deutschen Sprachraum. Dabei bilden Gesundheit und der Bezug zur Natur das Fundament, das es der Schlagerkönigin ermöglicht, nach über drei Jahrzehnten immer noch so fit und voller Energie auf der Bühne zu stehen. Blick verrät die Sängerin, die in der 9000-Einwohner-Gemeinde Aspach bei Stuttgart (D) zu Hause ist, auf welche Tipps und Tricks sie sich verlässt, um der grauen und kalten Jahreszeit zu trotzen.

1 Singen auf dem Crosstrainer

Um körperlich und geistig fit zu bleiben, setzt Andrea Berg auf spezielle Routinen und Rituale in ihrem Alltag: «Ich bin ein sehr naturverbundener Mensch und so oft es geht draussen – sei es beim Joggen oder beim Spaziergang mit unseren Hunden. In der ganz heissen Phase der Tourvorbereitung kommt noch ein tägliches Fitnessprogramm dazu. Auf dem Crosstrainer übe ich dann während des Laufens meine Songs für unsere neue Show.»

2 Tiere pflegen und Strasssteinchen kleben

Als erfolgreiche Künstlerin steht die Sängerin ständig im Rampenlicht. Um Beruf und Privatleben so zu vereinbaren, dass sie auch in stressigen Phasen ausgeglichen bleibt, setzt sie auf Entschleunigung und Achtsamkeit. «Zu Hause warten meine ganz normalen Aufgaben auf mich. Dann kümmere ich mich um die Tiere, bei meinen Tieren komme ich ganz schnell zur Ruhe und kann innerhalb kürzester Zeit abschalten. Gerne setze mich auch an neue Deko für unser Chalet-Dörfle oder bin mit bei den Gästen. Gerade bin ich dabei, ganz viele Strasssteinchen auf meine Schuhe für unsere Tour zu kleben.»

3 Geniesse den Moment

Andrea Berg hat viel erreicht in Ihrer Karriere. Trotz aller Erfolge bewahrt sich die Sängerin ganz bewusst ihre Bodenständigkeit: «Für mich ist Glück schon immer dann, wenn kein Unglück ist. Ich lasse mich nicht mehr von Kleinigkeiten ärgern, sondern geniesse jeden Moment aufrichtig dankbar. Und ich habe abseits der Bühne meinen ganz normalen Alltag.»

4 Kleine Inseln der Auszeit

Für Andrea Berg gehören zum Glück auch bewusste Momente mit ihrem Ehemann dazu: «Mein Mann Uli und ich haben uns fest vorgenommen, uns künftig noch mehr kleine Inseln der Auszeit zu verschaffen und die gemeinsame Zeit noch mehr zu geniessen. Sich einfach mal eine Flasche Bier in den Rucksack zu packen und den Sonnenuntergang anzuschauen oder sich am Fischteich zu treffen – es sind diese ganz bewussten Augenblicke, die wir zusammen geniessen.»

5 Keine Macht der Angst

Jeder Mensch erlebt Höhen und Tiefen. Andrea Berg hat für den Umgang mit negativen Emotionen ihr eigenes Mantra: «Natürlich bin auch ich nicht immer gut drauf. Ich versuche aber, die Dinge immer positiv zu sehen und Ängste in Energie zu verwandeln. Denn Angst lähmt uns. Der Schlüssel zum Glück steckt immer von innen!»

Seit 1. Februar ist Andrea Berg auf grosser Arena-Tour, die sie durch 21 Städte in Deutschland, Österreich und die Schweiz führt. Am 16. März macht die Sängerin im Hallenstadion in Zürich Halt. «Auf diesen Auftritt freue ich mich schon sehr, zumal es unser einziges Schweiz-Konzert ist.» Die Stimmung im Zürcher Stadion sei immer «klasse» gewesen, so Berg. «Ich mag die Schweiz, mit ihren Menschen, der Natur, den Bergen und nicht zuletzt auch der leckeren Küche sehr gerne. Ich freue mich riesig auf Euch!»

Tickets für das Konzert von Andrea Berg am 16. März 2025 im Hallenstadion Zürich gibts bei Ticketcorner.