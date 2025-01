Rote Köpfe nach «Schlagerchampions» von Florian Silbereisen

1/10 Rückschlag für Florian Silbereisen: Seine Sendung «Schlagerchampions» wurde nicht nur von Pannen überschattet, sie erlitt auch einen starken Quotenschwund. Foto: imago/Future Image

Auf einen Blick Florian Silbereisens Show verlief mit Pannen. Es ist seine dritte Sendung seit November 2024.

Andrea Berg erhält mehrere Auszeichnungen und zeigt grosse Emotionen

Quotenschwund: Nur 3,87 Millionen Zuschauer, weniger als im Vorjahr

Michel Imhof Teamlead People

Aller guten Dinge sind drei? Beim deutschen TV-Moderator Florian Silbereisen (43) heisst es aktuell eher: «Drei sind eine(r) zu viel»! Er präsentierte am Samstagabend mit den «Schlagerchampions» gleich die dritte grosse ARD-Show seit Ende November. Während «Das Adventsfest der 100'000 Lichter» und der «Silvester-Schlagerbooom» souverän über die Bühne gingen, wird die aktuellste Sendung mit Pannen in Erinnerung bleiben.

Schon in der ersten halben Stunde verlief nicht alles nach Plan: Während die österreichische Schlagersängerin Melissa Naschenweng (34) auf einer Schaukel hoch über dem Publikum ihr neues Lied «Auf Zeit geliebt» zum Besten gab, hörte man Florian Silbereisen dazwischenfunken: «Wir hören nichts!» In der Halle war die Musik nicht zu hören, beim TV-Publikum allerdings schon. Silbereisen musste improvisieren und das Publikum zu Gesang animieren. «Das geht schon mal gut los im neuen Jahr», meinte er lachend. Nach rund zweieinhalb Minuten ging es wieder weiter, Naschenweng konnte wieder loslegen. «Wir wollten nur mal testen, ob du schwindelfrei bist», meinte Silbereisen nach Naschenwengs Auftritt in luftiger Höhe. Später gab es auch während des Interviews mit «Verdammt, ich lieb' dich»-Sänger Matthias Reim (67) eine Tonpanne.

Tränen bei Andrea Berg

Während diese Zwischenfälle ohne Konsequenzen über die Bühne gingen, lief der Auftritt des früheren DDR-Sängers Frank Schöbel (82) weniger glimpflich ab. Während der Performance des Musikers, der für sein Lebenswerk ausgezeichnet wurde, kam es zu einem Unfall mit der Pyrotechnik. «Einige Tänzer haben sich leichte Verbrennungen zugezogen», zitiert das Onlinemagazin «Schlager.de» einen Mitarbeiter der Produktion.

Immerhin: Auch grosse Gefühle gab es während der Sendung. Den berührendsten Auftritt des Abends lieferte wohl Andrea Berg (58), die in der Sendung mehrfach ausgezeichnet wurde. Sie erhielt neben dem Preis als «Sängerin des Jahres» und für das «Album des Jahres» auch den Preis für «Besondere Kreativität». Obendrauf bekam sie jeweils Dreifach-Platin für die Alben «Seelenbeben» und «Atlantis». «Das ist jetzt etwas viel für mich», sagte die deutsche Schlagerkönigin, während bei ihr die Tränen die Wangen runterkullerten. Beim anschliessenden Auftritt sagte sie zu ihren Fans mit einem Lachen: «Also ihr singt, ich muss mich erst mal erholen.»

«Schlagerchampions» mit Quotenschwund

Dass die «Schlagerchampions» nicht unter einem guten Stern standen, zeigen auch die Quoten. Während das «Adventsfest der 100'000 Lichter» 4,49 Millionen und der «Silvester-Schlagerbooom» 4,65 Millionen Deutsche vor den Bildschirm lockten, waren es am Samstag bei den «Schlagerchampions» lediglich 3,87 Millionen Personen. Bitter: Der Wert liegt damit auch unter der Vorjahresausgabe, bei der gemäss «DWDL.de» 4,67 Millionen Menschen einschalteten.

Wer nach den drei Sendungen eine Silbereisen-Überdosis hat, kann beruhigt sein. Der Showmaster legt jetzt erst mal eine längere Pause ein, wie er auch in der Samstagabendsendung verkündete. Der Darsteller von Kapitän Max Parger werde für Dreharbeiten an der ZDF-Kultserie «Das Traumschiff» «am anderen Ende der Welt» unterwegs sein. Die nächste Silbereisen-Schlagersendung ist mit dem «Schlagerbooom Open Air» in Kitzbühel (A) erst im Juni geplant.