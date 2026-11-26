Grosse Trauer bei DJ Antoine: Nach 15 gemeinsamen Jahren ist sein geliebter Hauskater «Schnurrli» gestorben. Auf Instagram verabschiedet sich der Musiker mit berührenden Worten von seinem treuen Weggefährten.

Darum gehts DJ Antoines Hauskater Schnurrli ist nach 15 gemeinsamen Jahren gestorben

Der Kater wartete täglich auf DJ Antoine, feierte Hauspartys mit und hatte einen Instagram-Account

SRF-Moderator Nik Hartmann verlor Anfang November seine Hündin Oshkosh

Sabrina Rhyner Redaktorin People

Mit berührenden Worten hat DJ Antoine (51) auf Instagram Abschied von seinem Kater Schnurrli genommen. 15 Jahre lang war die orangefarbene Fellnase sein treuer Begleiter und ein fester Teil seines Alltags.

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«Heute ist ein sehr trauriger Tag für mich und meine Familie», teilt der Musiker seinen Followern mit. «Leider ist mein treuer Freund und Hauskater Schnurrli von uns gegangen.»

Er hat jeden Tag auf ihn gewartet

In seinem Beitrag blickt DJ Antoine auf die gemeinsame Zeit zurück. «Du warst so einzigartig und speziell», schreibt er und erzählt, wie Schnurrli über ein Jahrzehnt lang jeden Tag zu Hause auf ihn gewartet und jede Hausparty mitgefeiert habe. «Ich werde dich vermissen und meine Tränen gehen mit dir in den Katzenhimmel auf», beendet er seine Hommage.

Unter dem Beitrag überhäufen die Fans den Musiker mit viel Mitgefühl. «Herzliches Beileid. Gute Reise, Schnurrli», wünscht ein Nutzer, ein anderer schreibt: «Das tut mir sehr leid. Wie schön, dass du Schnurrli ein schönes Leben bereitet hast.»

Schnurrli besass sogar einen eigenen Instagram-Account, auf dem regelmässig neue Schnappschüsse von ihm erschienen.

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Auch SRF-Moderator musste Abschied nehmen

Anfang November musste sich Moderator Nik Hartmann (54) von seiner geliebten Hündin Oshkosh verabschieden. Zu einem Bild seines Border Collies schrieb er damals auf Instagram, dass Oshkosh in der Nacht verstorben sei. «Sie wurde fast 15 Jahre alt und hatte so viel Spass mit uns und wir mit ihr. Sie war eine super treue Begleiterin, und sie fehlt uns ganz fest», so Hartmann, der die Hündin über die Jahre hinweg immer wieder mit in seine SRF-Sendungen gebracht hatte.

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«Sie war ein echtes Familienmitglied und hat mitgedacht, teilweise hatte sie die Familie besser im Griff als ich», erklärte er damals gegenüber Blick. Besonders lebhaft ist ihm dabei ihre gemeinsame Wanderung auf der Via Alpina im Jahr 2019 in Erinnerung geblieben. Damals legten sie zusammen stolze 390 Kilometer zurück.