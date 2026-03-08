Das Zürcher Online-Medium «Republik» meldet, der Nominationsausschuss der SRG habe sich bereits für Roger Elsener als Nachfolger der abtretenden SRF-Chefin Nathalie Wappler entschieden. Kommuniziert werden soll der Name des bisherigen Zattoo-CEOs nächste Woche.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Nathalie Wappler tritt nach sieben Jahren als SRF-Direktorin ab

Das Online-Medium «Republik» meldet Roger Elsener als Nachfolger

Elsener ist aktuell CEO des TV-Streaming-Anbieters Zattoo War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Jean-Claude Galli Redaktor People

Wie die «Republik» heute Sonntag schreibt, soll Roger Elsener (49) die Nachfolge der Ende April 2026 zurücktretenden Nathalie Wappler (58) als neuer SRF-Direktor antreten.

In einer entsprechenden Medienmitteilung des Zürcher Online-Mediums heisst es, der verantwortliche Nominationsausschuss der SRG habe den Medienmanager für das Amt vorgeschlagen.

Elsener ist seit 2024 Zattoo-Chef

Auch der Personalausschuss der SRG empfehle Elsener zur Wahl. Angeblich soll der SRG-Verwaltungsrat Elsener am kommenden Dienstag, 10. März, formell ernennen. Gemäss Informationen der «Republik» sei das aber nur noch eine Formsache.

Elsener ist seit Oktober 2024 CEO des TV-Streaming-Anbieters Zattoo, der zur Zürcher TX Group gehört. Davor hatte er mehr als zehn Jahre lang für die Mediengruppe der Aargauer Verlegerfamilie Wanner gearbeitet. Er bringt vor allem Erfahrung im Bereich der Unterhaltung mit. Im Bereich der Information und des Service public ist er noch eher ein unbeschriebenes Blatt.

Das Nominationsverfahren hatte mehrere Wochen gedauert. Ursprünglich war geplant, Wapplers Nachfolge bereits vor der Abstimmung über die SRG-Halbierungsinitiative zu klären. Dann wurde der Entscheid respektive dessen Kommunikation auf die Woche nach dem 8. März vertagt.

Das Verfahren war unter anderem in die Kritik geraten, weil sich der Nominationsausschuss vom Zürcher Personalunternehmen Roy C. Hitchman beraten liess, dessen Direktor Sandro Rüegger auch im Verwaltungsrat des «Nebelspalters» sitzt und früher Geschäftsführer der «Weltwoche» war.

Elseners Name war in grösseren Auslegeordnungen von möglichen Besetzungen für den SRF-Chefposten immer wieder genannt worden, auch von Blick. Allerdings nicht unbedingt als Topfavorit. Eine Bestätigung oder Stellungnahme seiner Ernennung seitens SRG liegt noch nicht vor.