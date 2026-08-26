Singer-Songwriterin Lea Lu und Ex-Sens-Unik-Rapper Carlos Leal haben auf Initiative von Reiseveranstalter Walo Kamm einen gemeinsamen Song aufgenommen. Der «Travel Song» vereint zwei völlig unterschiedliche Musikwelten – und erzählt vom Verbindenden des Unterwegsseins.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Lea Lu und Carlos Leal veröffentlichen gemeinsamen «Travel Song» in Zürich

Song entstand spontan bei einem Treffen mit Reiseveranstalter Walo Kamm

Lea Lu (41), Carlos Leal (57), Walo Kamm (85) initiieren Projekt

Laszlo Schneider Teamlead People-Desk

Was passiert, wenn eine Pop-Poetin, eine Hip-Hop-Legende und ein Reiseveranstalter zusammen Party machen? Im schlimmsten Fall gibts einen schönen Abend – im besten entsteht daraus ein Song.

Genau dieses Szenario hat die Zürcher Sängerin Lea Lu (41), den Hollywood-Schauspieler und Ex-Sens-Unik-Rapper Carlos Leal (57) sowie den Reiseveranstalter Walo Kamm (85, Kamm Reisen) zusammengeführt. Aus dem Gedankenanstoss von Kamm entstand schliesslich der «Travel Song».

Für die mit dem Swiss Music Award ausgezeichnete Sängerin Lea Lu kam die Anfrage überraschend, wie sie Blick erzählt: «Eine Sekunde lang war ich verblüfft – doch dann begeisterte mich die Idee vom Fleck weg!» Auch Leal, der in Hollywood-Blockbustern wie «Casino Royale» zu sehen war, sagte spontan zu: «Ich kenne Lea und ihr Schaffen schon sehr lang. Für mich war der Schritt in dieses Abenteuer deshalb total natürlich. Ausserdem liebe ich es einfach, wenn solche Projekte aus einem spontanen Impuls heraus entstehen.»

«Wir schreiben einen Reisesong!»

Obwohl sich die beiden Musiker seit Jahren kennen, schien ein Duett bis dahin unwahrscheinlich. «Eine musikalische Zusammenarbeit kam uns selber aber nie in den Sinn, weil wir aus so verschiedenen Welten kommen», erklärt Lea Lu. Die Initialzündung folgte beim Treffen im Atelier: «Da fiel mir plötzlich ein, dass ich schon mal zwei Zeilen eines Songs geschrieben hatte, die ums Reisen gingen. Und ab da war für uns beide sofort klar: Wir schreiben einen Reisesong!» Das Songwriting verlief wie am Schnürchen: «Wir haben den Song und den Text zusammen in wenigen Stunden geschrieben. Er stand in einem totalen Flow und war einfach plötzlich da.» Im Studio in Saint-Aygulf in Südfrankreich wuchs dann das gemeinsame Œuvre heran.

Musikalisch prallen im «Travel Song» Welten aufeinander, was für das Duo den besonderen Reiz ausmacht: «Das Reisen hat etwas Mitreissendes, genau wie Carlos' Musik und Art zu rappen. Und gleichzeitig hat das Reisen auch immer etwas Introspektives, was mehr meiner Herangehensweise entspricht», so die Sängerin. Leal ergänzt: «Ich liebe es, durch meine Kunst Geschichten zu erzählen – und Lea genauso. Wenn dabei die Perspektiven einer Frau und eines Mannes aufeinandertreffen, entsteht eine tiefere Balance in den Grundwerten des Lebens.»

«Öffnet das Herz für andere Kulturen»

Das Motiv der Reise verstehen Lea Lu und Carlos Leal als Haltung. Er betont: «Für mich hilft das Reisen dabei, die Welt und die menschliche Natur besser zu verstehen. Es öffnet das Herz für andere Kulturen.»

Lea Lu bringt die Quintessenz des Stücks auf den Punkt: «Der Song soll ausdrücken, dass – egal woher wir kommen und wohin wir gehen – wir für eine Zeit lang den Weg zusammen gehen und verbunden sein können. Die Menschlichkeit vereint uns und die Momente, die wir zusammen erleben.»