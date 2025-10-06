Die Krone der Schweizer Spitzengastronomie geht zum zweiten Mal nach Le Noirmont in die Freiberge: Jérémy Desbraux wird von GaultMillau als «Koch des Jahres 2026» ausgezeichnet. Er übernahm die «Maison Wenger» von Georges Wenger, der hier schon 1997 ausgezeichnet wurde.

1/8 Jérémy Desbraux, GaultMillaus «Koch des Jahres 2026». Foto: Aurelio Photographe

Darum gehts Jérémy Desbraux ist GaultMillaus Koch des Jahres 2026 in Le Noirmont

Marco Campanella erhielt als jüngster Chef die mögliche Höchstnote von 19 Punkten

Jean-Claude Galli Redaktor People

Jérémy Desbraux (39) von der «Maison Wenger» in Le Noirmont JU ist GaultMillaus «Koch des Jahres 2026». Im Restaurant gleich neben dem Bahnhof arbeiten 13 Köche für Desbraux und seine Partnerin Anaëlle Roze (38), die sich hier kennengelernt haben. Der 18-Punkte-Chef setzt auf regionale Produzenten, auffällig sind die französische Eleganz und seine klassische hohe Kochmütze. Sein Talent verfeinerte Desbraux zwischen 2011 bis 2018 als Souschef bei Franck Giovannini (51) im «Hôtel de Ville» in Crissier VD.

Bereits 1997 vergab GaultMillau den begehrten Titel ins kleine Dorf in den Freibergen: damals an den grossen Georges Wenger (71). Desbraux wirkt seit 2019 in Le Noirmont, als er Wengers Erbe antrat, der die «Maison» 38 Jahre lang geführt hatte. Im letzten Winter erhielt das Spitzenlokal während vier Monaten einen neuen, helleren Look.

Die glorreichen Sieben

2024 ist der illustre Club der 19-Punkte-Meister um eine Person gewachsen: Marco Campanella (33) erhielt im «Eden Roc» Ascona TI als jüngster Chef die mögliche Höchstnote und komplettierte die Reihe der «glorreichen Sieben». Nun ist er auch in seinem Winterdomizil «Tschuggen Grand Hotel» in Arosa GR mit 19 Punkten vertreten.

Schon länger zuoberst kochen die sechs weiteren Koryphäen: Tanja Grandits (55) und Peter Knogl (56, beide Basel), Andreas Caminada (48, Fürstenau GR), Desbraux-Förderer Franck Giovannini (Crissier VD), Philippe Chevrier (64, Satigny GE) und Heiko Nieder (53, Zürich). GaultMillau-Chef Urs Heller (71) sagte bei der Präsentation des Gourmetführers: «Ich habe dieses Jahr wieder alle 19-Punkte-Chefs besucht und war begeistert. Sie sind auch hervorragende Ausbildner und fluten das Land regelmässig mit neuen Talenten.»

Marcel Koolen (35) im «7132 Silver» in Vals GR, Reto Brändli (34) im «Ecco» Ascona TI und Armel Bedouet (54) im «L’Aparté» in Genf dürfen sich als «Aufsteiger des Jahres» neu über 18 Punkte freuen. Der Zürcher Shooting Star Dario Moresco (32), Küchenchef im italienisch ausgerichteten Lokal «Orsini» im Hotel Mandarin Oriental Savoy, erhält neu 17 Punkte.

Frauen im Aufwind

Unter den fünf «Entdeckungen des Jahres» figurieren mit Monika Huber (28) vom «Schlössli» Bottighofen TG und Kira Ghidoni (37) von der «Osteria Bisnona» in Contone TI auch zwei Frauen. Gemäss Urs Heller ist dies kein Zufall. «Female Chefs setzen sich durch, auffallend viele Köchinnen sind im Guide 2026 erstmals gelistet.» Auch bei den Sonderpreisen räumen Frauen ab: «Patissière des Jahres» ist Stephanie Mittler (31) vom «Mammertsberg» in Freidorf TG und «Sommelière des Jahres» Charline Pichon (32) im «Hôtel de Ville» in Crissier VD. Die «Gastgeberin des Jahres» heisst Evelyn Igl, die den Service im Zürcher «Dolder Grand» leitet.

Bereits vergeben hat der GaultMillau die Auszeichnungen «Hotel des Jahres» ans «Badrutt’s Palace» in St. Moritz GR und «Pop des Jahres» ans Restaurant «Olympia» von Simon Apothéloz (42) im Berner Breitenrainquartier.

Der Guide 2026 führt total 880 Restaurants, 100 Gourmet-Hotels und die 150 besten Winzer. 109 Restaurants sind zum ersten Mal dabei. 98 Köche legen einen Punkt zu, 32 Chefs wurden zurückgestuft.

Mehr unter www.gaultmillau.ch