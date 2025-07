Vom Rheinknie an die Themse – das wollen die Basler von Les Touristes. Nichts wünscht sich die Band sehnlicher, als für Grossbritannien 2026 an den Eurovision Song Contest zu fahren. Blick hat bei Sänger Tim Rohner nachgefragt.

Darum gehts Schweizer Band Les Touristes bewirbt sich täglich für den ESC in Grossbritannien

BBC interviewte die Band am Rande des ESC in Basel

Les Touristes singen in vier Sprachen und planen spektakulären Musical-Song

Laszlo Schneider

«Tag 62, an dem wir die BBC darum bitten, uns für Grossbritannien an den ESC zu schicken» – so beginnt das neueste Video, das Tim Rohner (33), Sänger der Mundartband Les Touristes, gestern auf Instagram geteilt hat. Tatsächlich postet die Gruppe seit über zwei Monaten täglich ein Video, in dem sie ihrem sehnlichen Wunsch Ausdruck verleihen. Und obwohl sich der britische Sender, der wie hierzulande das SRF den ESC-Teilnehmer auswählt, bisher noch nicht direkt bei Rohner oder seinen Kollegen gemeldet hat: Ein Fünkchen Hoffnung dürfen die Basler schon haben.

Am Rande des diesjährigen ESC kamen Les Touristes tatsächlich mit der BBC in Berührung. Der Sender interviewte die Band, weil sie ein Konzert auf einer Nebenbühne in der Basler Innenstadt spielte. Für die BBC-Zuschauer gaben die Musiker sogar ein Ständchen zum Besten. «In dem Gespräch kamen wir dann darauf, dass wir uns doch für das UK bewerben sollen – das ziehen wir jetzt durch!», sagt Sänger Rohner zu Blick. Seit dem ESC in ihrer Heimatstadt seien sie grosse Fans des Wettbewerbs.

«Es wird spektakulär!»

Warum genau Grossbritannien? «⁠England hat seit rund 30 Jahren nicht mehr gewonnen, unsere Band hat noch nie einen Contest verloren. Das ist ein perfektes Match!», ist sich Rohner sich. Und: «Wenn die BBC uns nimmt, dann bringen wir den Sieg nach London und treffen Charles auf ein Käfeli.» Ein ESC-Beitrag würde für ihn vor allem darum Sinn machen, «weil wir live sackstark sind. Dazu kommt, dass wir in vier Sprachen singen können bei Bedarf – wir werden der BBC einen Song geben, der England würdig vertreten würde!»

Eine konkrete Idee, wie dieser Song klingen könnte, hat Rohner schon: «⁠Zu viel wollen wir nicht verraten, um der Konkurrenz keinen Vorsprung zu geben. So viel sei aber gesagt: Die Idee steht, es geht in Richtung Musical, macht Referenz auf frühere Gewinner und das Weltgeschehen und wird spektakulär!» Eigentlich können Les Touristes nur gewinnen: 2025 holte Grossbritannien mit nur 88 Punkten den enttäuschenden 19. Platz. Zum letzten Mal gewann das Land den ESC 1997 – und 2026 mit einem Exportschlager aus Basel?