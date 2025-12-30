Diese Stars wurden im ersten Halbjahr 2025 Eltern

2025 freuten wir uns wieder über zahlreiche Promi-Babys! Im ersten Teil unseres Geburten-Rückblicks schauen wir auf die Monate Januar bis Juni – und damit auf die Neugeborenen von Prinzessin Sofia, Sascha Ruefer und Granit Xhaka.

Darum gehts Prinzessin Beatrice und Edoardo Mapelli Mozzi wurden am 22. Januar Eltern

Athena Elizabeth Rose kam mehrere Wochen zu früh zur Welt

Viele weitere Stars durften im ersten Halbjahr 2025 Nachwuchs begrüssen Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Prinzessin Beatrice (37)

Sie sorgten für eine der ersten Baby-Meldungen im Jahr 2025: Prinzessin Beatrice (37) und Edoardo Mapelli Mozzi (42) wurden am 22. Januar Eltern der kleinen Athena Elizabeth Rose Mapelli Mozzi. Athena kam mehrere Wochen zu früh zur Welt. In einem Beitrag für die «Vogue» berichtete Prinzessin Beatrice später offen über die Frühgeburt. Athena ist nach der vierjährigen Tochter Sienna das zweite gemeinsame Kind des Paares, Edoardo Mapelli Mozzi brachte zudem Sohn Wolfie (9) mit in die Ehe.

Lily Collins (36)

Wann Lily Collins (36) und Charlie McDowell (42) genau Eltern wurden, ist nicht bekannt. Allgemein war die Meldung der «Emily in Paris»-Darstellerin am 31. Januar eine Überraschung, auch weil eine Leihmutter das Kind zur Welt brachte. «Willkommen im Zentrum unserer Welt, Tove Jane McDowell», schrieb Collins dann Ende Januar zu einem Foto ihres Babys, das übrigens berühmte Grosseltern hat: Lilys Vater ist Genesis-Frontmann Phil Collins, Charlies Eltern sind die Golden-Globe-Gewinner Malcolm McDowell und Mary Steenburgen.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Prinz Carl-Philip von Schweden (46)

Im Februar folgte bereits das nächste royale Baby: «Das Büro des Reichsmarschalls freut sich, mitzuteilen, dass Ihre Königliche Hoheit Prinzessin Sofia am Freitag, dem 7. Februar 2025, um 13.10 Uhr im Krankenhaus von Danderyd eine gesunde Tochter zur Welt gebracht hat», liess das Schwedische Königshaus noch am Tag der Geburt verlauten. Wie die Frau von Prinz Carl Philip von Schweden (46) im Vorfeld durchblicken liess, war die Schwangerschaft nicht geplant. Umso schöner dann die Überraschung: Nach drei Prinzen begrüsste Prinzessin Sofia (41) eine Prinzessin, Ines, auf der Welt.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Gisele Bündchen (45)

Anfang Februar berichtete das US-Promiportal «TMZ», dass Gisele Bündchen (45) erneut Mutter geworden ist. Wenige Tage zuvor zeigte sich das brasilianische Model noch mit Babybauch auf Instagram. Bündchen war bis 2022 mit Tom Brady verheiratet und hat mit dem American-Football-Star bereits zwei Kinder im Teenager-Alter. Seit 2023 ist sie mit Joaquim Valente liiert, dem Vater ihres nun dritten Kindes. Anfang Dezember 2025 soll das Paar geheiratet haben.

Fiona Erdmann (37)

Am 12. Februar 2025 wurde Fiona Erdmann (37) erneut Mutter. «Um 05:30 Uhr ist unser Sohn mit 52 cm und 3770g gesund und putzmunter auf die Welt gekommen», schrieb die ehemalige «Germany's next Topmodel»-Kandidatin auf Instagram. Es ist das dritte Kind für das Model und ihren Partner. Dazwischen erlitt Fiona Erdmann zwei Fehlgeburten, über die sie offen sprach.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Prinzessin Iman von Jordanien (29)

«Meine liebe Iman ist jetzt eine Mutter. Wir sind dankbar und überglücklich, Amina kennenzulernen, den neuesten Segen für unsere Familie» – mit diesen Worten verkündete die stolze Grossmutter Königin Rania (55) von Jordanien im Februar die Geburt ihrer Enkeltochter. Erst einen Monat zuvor, im Januar, wurde die Schwangerschaft von Prinzessin Iman (29) publik. Die älteste Tochter des jordanischen Königspaares und ihr Ehemann Jameel Alexander Thermiotis hatten im März 2023 geheiratet.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Felix Neureuther (41)

Überraschend verkündeten Felix (41) und Miriam Neureuther (35) am 10. März, dass sie zum vierten Mal Eltern geworden sind. «Ein Geschenk des Himmels», schrieben die zwei ehemaligen Wintersport-Profis dazu auf Instagram. Die Schwangerschaft hatten sie privat gehalten, gleich wie bis jetzt das genaue Geburtsdatum sowie Name und Geschlecht des Babys. Felix und Miriam Neureuther sind seit 2013 ein Paar und haben neben dem Neugeborenen bereits zwei Töchter und einen Sohn.

Hailie Jade Scott (30)

Ja, Eminem ist Grossvater: Am 14. März brachte seine Tochter Hailie Jade Scott ihr erstes Kind zur Welt und machte den Rapper damit offiziell zum Opa. Und der Enkel trägt sogar den gleichen Namen wie der 53-Jährige, zumindest als Zweitname. Elliot Marshall heisst der Junge, Marshall Bruce sein Grossvater mit bürgerlichem Vornamen.

Granit Xhaka (33)



Ebenfalls im März wurde Fussball-Nati-Captain Granit Xhaka (33) Vater, wie «Blick» zuerst berichtete: Seine Frau Leonita brachte am 17. März Tochter Neyana zur Welt. Für das Paar ist es nach Ayana 2019 und Laneya 2021 die dritte Tochter.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Eliane Müller (35) und Sascha Ruefer (53)



Ende März machte «Blick» publik, dass Eliane Müller (35) und Sascha Ruefer (53) gemeinsam Eltern geworden sind. Demnach wurde der Fussball-Kommentator während des Spiels zwischen der Schweiz und Luxemburg am 25. März auf der Tribüne mehrfach beglückwünscht. Im Juni sprach Eliane Müller im «SI.Talk» über ihr Mutterglück und über ihre Tochter und verriet: «Elia hat die Prioritäten verändert».

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Megan Fox (39) und Machine Gun Kelly (35)



Es ist eine On-off-Beziehung, wie sie im Buche steht – aktuell zumindest sollen Megan Fox (39) und Machine Gun Kelly (35) wieder zueinander gefunden haben. Klar ist: Am 27. März 2025 kam ihre gemeinsame Tochter zur Welt. Für die Schauspielerin ist es das vierte Kind, für den Musiker das zweite.

Gina Schumacher (28)

Am 29. März bekam Gina Schumacher ihr erstes Baby und machte Corinna und Michael Schumacher damit zum ersten Mal zu Grosseltern. «Willkommen auf der Welt, Millie», schrieb die 28-Jährige auf Instagram.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Mike Oesch (36)

Als dieses Bild von «Oesch's die Dritten» Mitte April entstand, war die kleine Maëva schon auf der Welt – und kaum jemand wusste davon. Für viele ganz überraschend meldete sich Mike Oesch – hier Zweiter von links – am Ostermontag auf Instagram und schrieb: «Was für e wunderbari Ziit wo ig grad darf erlebe. Sit es paar Wuche machsch du mi eifach übeglücklich. Soo viu Liebi für di mini chliini Maëva». Dabei war öffentlich nicht einmal bekannt, dass Mike Oesch eine Partnerin hat. Der Bruder von Melanie Oesch hält sein Privatleben mehrheitlich privat.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Joana (34) und Stefan Mäder (35)

2024 heirateten Beachvolleyballerin Joana Mäder (34) und Ex-Eishockeyprofi Stefan Mäder (35), begleitet von der «Schweizer Illustrierten». 2025 wurde das Paar zum ersten Mal Eltern: Am 17. April kam Tochter Malia zur Welt: 3440 Gramm schwer, 51 Zentimeter gross, wie Joana Mäder auf Instagram schrieb. Im Juni erzählte das Paar in der «Schweizer Illustrierten» von der actionreichen Ankunft von Malia und gab einen Einblick ins Familienleben.

Fabienne Gyr (37)



Am 2. Mai 2025 wurden Mario (40) und Fabienne Gyr (37) zum ersten Mal Eltern. Der Ruder-Olympiasieger und die Fernsehfrau sind seit über neun Jahren ein Paar und heirateten 2022. Im September sprach Fabienne Gyr im SI.Talk über die erste Zeit mit Tochter Ella und über ihre Rückkehr aus dem Mutterschutz. «Mario hat mir mega viele schöne Fotos geschickt, was die beiden so zusammen unternehmen und wie gut es Ella geht», erzählte sie begeistert und sagte weiter: «Wenn es nach ihm ginge, könnte ich schon wieder viel mehr schaffen, er geniesst es mit der Kleinen.»

Max Verstappen (28)

Anfang Mai machte auch Max Verstappen (28) publik, dass er und seine Partnerin Kelly Piquet (37) zum ersten Mal gemeinsam Eltern geworden sind. «Willkommen auf der Welt, süsse Lily. Unsere Herzen sind voller denn je – du bist unser grösstes Geschenk. Wir lieben dich so sehr», schrieb der vierfache Formel-1-Weltmeister auf Instagram. Für Verstappen ist es das erste Kind, Kelly Piquet brachte eine inzwischen sechsjährige Tochter mit in die Beziehung.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Ramona Bachmann (35)

Am 8. Mai wurden Ramona Bachmann und ihre Frau Charlotte Baret zum ersten Mal Eltern: «Willkommen auf der Welt, Luan Maël» schrieb die 35-Jährige auf Instagram. Kurz danach wäre Bachmann für Schweizer Fussball-Nati an der Heim-EM angetreten. Doch dann riss ihr Kreuzband. Im Oktober sprach die Fussballerin in der «Schweizer Illustrierten» über die Geburt ihres Sohnes, ihre Panikattacken und den geplatzten EM-Traum.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Tanja La Croix (43)

Ebenfalls im Mai wurde Tanja La Croix (43) zum ersten Mal Mutter und verriet einige Wochen später gegenüber der «Schweizer Illustrierten»: Der Kleine heisst Luca. Er sei ein sehr fröhliches und aufgewecktes Baby. «Er wirkt neugierig, liebt es, alles um sich herum zu beobachten, und reagiert besonders stark auf Stimmen und Geräusche. Man spürt schon jetzt, dass er ein kleiner Entdecker ist!», so die DJ im Juni.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Zeki Bulgurcu (35) und Yuliya Benza (31)

Ende Mai war es bei Zeki Bulgurcu (35) und Yuliya Benza (31) so weit: Der Swissmeme-Erfinder und die Ex-Bachelorette wurden zum ersten Mal Eltern: «Unser Malik ist am 30. Mai auf die Welt gekommen und wohl auf. Wir sind überglücklich und freuen uns auf den neuen Abschnitt mit ‹eusem chline Gwaggli›», schrieb das Paar zu einem ersten Familienbild auf Instagram.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Jeremy Loops (41)

Mitte Juni folgte ein Baby nach dem anderen: Den Anfang machte Jeremy Loops (41), der am 14. Juni die Geburt seiner gemeinsamen Tochter mit seiner Partnerin Mathilda bekanntgab. «Der Mama geht es gut. Das Baby ist gesund. Der Papa hat nicht geschlafen. Die vergangenen 24 Stunden waren die schönsten meines Lebens», so der schweiz-südafrikanische Sänger auf Instagram.

Antoine Griezmann (34)

Einen Tag später wurde Fussballstar Antoine Griezmann (34) und seine Frau Erika Choperena (35) zum vierten Mal Eltern. Ihr Geburtstag am 15. Juni macht die kleine Shai zu einer Besonderheit in ihrer Familie. Denn unglaublich, aber wahr, ihre drei älteren Geschwister Mia (9), Amaro (6) und Alba (4) kamen alle am 8. April zur Welt!

Angelique Kerber (37)

Ebenfalls am 15. Juni wurde Angelique Kerber (37) zum zweiten Mal Mutter, nach Tochter Liana (2) begrüsste der deutsche Tennisstar Sohn Ben auf der Welt.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Joss Stone (38)

Nochmals einen Tag später wurde auch Joss Stone (38) erneut Mutter, nachdem sie nur sieben Monate zuvor nach zwei leiblichen Töchtern einen Sohn adoptiert hatte. Mit der am 16. Juni geborenen Tochter Nalima Rose haben die Musikerin und ihr Mann nun vier Kinder.

Tanya König (38)

Nochmals drei Tage später wurden auch Tanya König (38) und Arianit Buzhala (46) zum ersten Mal Eltern: Die ehemalige «G&G»-Moderatorin und ihr Mann hiessen ihre Tochter Ellie am 19. Juni auf der Welt willkommen. Sie sei ein ausgeglichenes Baby. «Wach, aufmerksam und neugierig», verrieten die frisch gebackenen Eltern, als die «Schweizer Illustrierte» sie im August zu Hause besuchte.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos