In der Schweiz gaben sich 2025 zahlreiche Paare das Jawort. Unter den Frischvermählten waren auch Prominente wie SRF-Moderator Sven Epiney und Energy-Moderatorin Anna Maier. Ein Rückblick auf die Hochzeiten des Jahres.

Saskia Schär Redaktorin People

«Ja, ich will». Dieser Satz wurde im vergangenen Jahr in der Schweiz bei 36'769 Hochzeiten gesagt. Die Zahlen für 2025 liegen zwar noch nicht vor, dürften sich aber in einem ähnlichen Rahmen bewegen. In die neue Statistik fliesst auch die Eheschliessung von SRF-Moderator Sven Epiney und seinem Michael ein. Das Paar gab sich im Juli das Jawort. Auch Energy-Moderatorin Anna Maier (48) fuhr in dem sich zu Ende neigenden Jahr in den Hafen der Ehe ein.

Weitere Stars, die sich 2025 wortwörtlich getraut haben, findest du in der Bildergalerie. Oder du versuchst, einige der prominenten Bräute einzig an ihrem Hochzeitskleid zu erraten.

Die grösste Hochzeit des Jahres

Beginnen wir mit einem einfachen Beispiel. Bilder des hochgeknöpften Kleides im Mermaid-Stil kursierten diesen Sommer schliesslich weltweit, auch wenn man nicht gross Nachrichten konsumiert, kam man kaum an ihnen vorbei. Im Traum aus Weiss steckt eine begeisterte Helikopter-Pilotin und Kinderbuchautorin. Ihr Gatte kommt mit einem äusserst gut gefüllten Portemonnaie daher. Na, schon erraten?

Bei dem strahlenden Hochzeitspaar handelt es sich um Lauren Sánchez (56) und Jeff Bezos (61).

Fans haben sich jahrelang einen anderen Mann an ihrer Seite gewünscht

Diese Braut stammt ebenfalls aus den USA, ist als Schauspielerin tätig und wurde in Texas geboren. Sie war jahrelang die Freundin eines begehrten, kanadischen Popstars, die Trennung der beiden im Jahr 2018 führte zu zahlreichen Tränen unter den Fans. Seit 2023 ist ein anderer Mann an ihrer Seite zu sehen. Zu ihm sagte sie Ende Septmeber «Yes, I do».

Mit Benny Blanco (37) hat Justin-Bieber-Ex Selena Gomez (33) ihr Glück gefunden.

Die Schweizerin, die ihr Glück in Südafrika fand

Braut Nummer drei gab ihrem Auserwählten in Südafrika das Jawort. Er hat schottische Wurzeln und ehrte dies mit Anzughosen im Tartan-Muster. Sie stammt aus der Schweiz, wanderte erst vor einigen Jahren in die südafrikanische Heimat ihres Mannes aus. Bekannt wurde sie im Alter von 24, ihr Markenzeichen waren damals ihre kurzen blonden Haare, die 2013 ein ganz besonderes Accessoire aufgesetzt bekamen. Das Liebesglück der beiden wurde im Spätsommer mit der Geburt des ersten gemeinsamen Kindes gekrönt. Und, schon erraten, um welches Paar es sich hier handelt?

Richtig! Bei der Braut mit der grossen Schleife handelt es sich um Ex-Miss-Schweiz Dominique Rinderknecht (36) und Ehemann Drew Gage (34).

Royale Hochzeit an der Schweizer Grenze

Braut Nummer vier ist für echte Royal-Kenner. Denn auch wenn die Dame in Weiss zu einer der vermögendsten Royal Europas gehört, ist sie in der breiten Masse eher unbekannt. Doch da es sich bei ihr sozusagen um unsere östliche Nachbarin handelt, soll sie hier nicht unerwähnt bleiben. Schon eine Idee, um welche Adlige es sich handelt?

Das ist Prinzessin Marie Caroline von Lichtenstein (29). Sie gab ihrem Leopold Maduro Vollmer (35) im August das Jawort.

Aller guten Dinge sind drei

Im Juli schipperte das einstige Girl-Group-Mitglied in der Londoner St.Paul's Cathedral zum dritten Mal in den Hafen der Ehe ein. Bei ihrem Gatten handelt es sich um einen Friseur, der 13 Lenze weniger auf dem Buckel hat als sie. Unsere letzte Braut dürfte vor allem jenen bekannt sein, die Brit-Pop in den 1990ern hörten. Schliesslich war sie Mitglied einer der weltweit erfolgreichsten Frauen-Bands.

Wie auch schon bei Rinderknecht setzte bei der Hochzeit von Spice-Girl Mel B. (50) und Rory McPhee (37) der Bräutigam auf Schottenmuster. Er entschied sich für einen Kilt.