Moderatorin Anna Maier hat geheiratet.

Anna Maier hat geheiratet. Die Moderatorin verkündet die frohe Botschaft nicht etwa auf Instagram, sondern auf Linkedin. Wieso sie sich für diese Plattform entschieden hat, verrät sie in ihrem Post.

«Wir haben Ja gesagt.» Mit diesem simplen Satz verkündet Moderatorin Anna Maier (48) eine ganz grosse Neuigkeit. Seit neun Jahren ist sie mit ihrem Partner zusammen. Sie würden sie guten und die weniger guten Seiten voneinander kennen – «und genau deshalb berührt mich dieses bewusste Sich-füreinander-entscheiden so sehr», schreibt sie weiter.

Der Schritt, eine so private Neuigkeit ausgerechnet auf Linkedin zu teilen, einer Plattform, die eigentlich für professionelle Kontakte und das Teilen von beruflichen Meilensteinen und Gedanken steht, war für Anna Maier ebenso bewusst, wie ihrem nun Ehemann das Jawort zu geben.

Private Belange auf beruflicher Plattform

«Warum ich auf einer beruflichen Plattform etwas Privates teile?», lässt die Moderatorin die Frage ihrer Fans widerhallen. «Weil es zu meinem Rucksack gehört. Weil wir unsere privaten Lebensumstände immer auch mit in den Beruf nehmen. Und weil ich meine Patchwork-Familie als meinen grössten Erfolg empfinde», kommt die Erklärung.

«Gerade hier, wo jede/r erfolgreich wirkt, aber das ganze Bild oft unvollständig bleibt, finde ich Reflexion und Menschlichkeit besonders wichtig.» Anschliessend fragt sie ihre Follower noch, was diese als deren grössten Erfolg betrachten.

Den Post untermalt Anna Maier mit einem Bild, welches ihre Hände zeigt, wie diese fest die Hand ihres Partners umklammern. Er im Anzug, sie im weissen Brautkleid und offenen Haaren.

Auf Instagram teilte sie aber auch ein Foto – diesmal sogar direkt nach dem Jawort. Auf dem Bild ist das glückliche Paar zu sehen, wie sie voller Freude die Hände in die Höhe strecken und kaum glücklicher aussehen könnten. «Nach 9 Jahren Hand in Hand – über Berg und Tal – fühlen wir uns sowas von ready fürs nächste Kapitel: als Mr. & Mrs.», schreibt Anna Maier zu dem Post.

