In Vaduz fand die Märchenhochzeit von Liechtensteins geheimnisvoller Prinzessin Marie Caroline und ihrem Ehemann Leopoldo Maduro Vollmer statt. Das Ländle zeigte sich dabei strahlend royal.

1/14 Prinzessin Marie Caroline von und zu Liechtenstein küsst ihren frisch angetrauten Ehemann Leopoldo Maduro Vollmer. Doch alles der Reihe nach. Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts Prinzessin Marie Caroline heiratet Leopoldo Maduro Vollmer in Vaduz

Braut ist Modedesignerin und lebt diskret in London

Familienvermögen der Braut wird auf acht Milliarden Dollar geschätzt

Flavia Schlittler Royal- und People-Expertin

Märchenhochzeit im Fürstentum! Die royalen Fans waren in Vaduz in Feierlaune, als am Samstag (30. August 2025) Punkt 11 Uhr die Glocken der Kathedrale läuteten: Prinzessin Marie Caroline von und zu Liechtenstein (28), Tochter von Erbprinz Alois und Erbprinzessin Sophie (beide 57), heiratet ihren Verlobten Leopoldo Maduro Vollmer (34).

1/10 Marie Caroline ist Tochter von Erbprinz Alois und Erbprinzessin Sophie und damit Enkelin von Fürst Hans-Adam II. von Liechtenstein. Foto: picture alliance / Royal Press Europe

Die Kulisse war wie gemalt: wehende Fahnen im Alpenwind, Kinder mit Blütenkörben, schwarze Limousinen vor der Kirche. Für einen Tag wird Liechtenstein, das 25 Kilometer lange Land im Herzen der Alpen, zur Bühne für Europas Glamour-Elite.

Liebe, Mode und Milliarden

Marie Caroline gilt als reichste Prinzessin Europas – rund acht Milliarden Franken beträgt das Familienvermögen. Es stammt aus der traditionsreichen Fürstenbank LGT, dazu kommen Immobilien und Wälder in halb Europa. Doch am Samstag zählt nicht das Milliardenvermögen – sondern die Liebe.

Die Braut lebt zurückgezogen. Keine Skandale, kein Social-Media-Glamour. Sie besuchte Schulen in der Schweiz, studierte Mode in New York, arbeitete in Paris, wohnt in London – Designerin mit internationalem Flair, mondän und doch diskret. Glamour im Blut, Understatement im Alltag.

Ihr Bräutigam, der bürgerliche Investmentbanker aus Venezuela, studierte in St. Andrews und Cambridge. London ist auch sein Lebensmittelpunkt. Er gehört zu einer der wohlhabendsten Familien des südamerikanischen Landes. Kennengelernt haben sich die beiden in Kreisen der europäischen High Society. Wie lange sie zusammen sind, verraten sie nicht – am 22. Oktober 2024 gaben sie ihre Verlobung bekannt. Ein Paar, das wirkt, als sei es füreinander gemacht: kosmopolitisch, erfolgreich, stilvoll.

2:02 Viel Romantik in Liechtenstein: Reichste Prinzessin Europas heiratet

Hochzeitsgäste aus dem Hochadel

Die Gäste? Ein royales Stelldichein! Hochadel aus Luxemburg und Belgien wird erwartet, enge Verwandte aus Bayern und Österreich sowieso. Auch aus London könnte diskreter Windsor-Besuch eintreffen. Dazu Freunde aus Kunst-, Mode- und Finanzwelt, die mit der Braut in London verbunden sind.

Nach der Trauung durch Bischof Benno Elbs (64) zog das frisch getraute Ehepaar mit seinen Gästen hinauf ins Schloss Vaduz. Dort wartete ein Empfang wie aus dem Bilderbuch: funkelnde Kronleuchter, Blumengirlanden, Champagner in Kristall, Tischarrangements wie im Film. Männer in Uniform oder Frack, Damen in Couture-Kleidern, mit Fascinator auf dem Kopf – eine Szenerie, die royale Tradition mit modernem Glanz verbindet.

Und mittendrin: Marie Caroline, die Designerin-Prinzessin, die heute für einmal im Mittelpunkt steht. Ihr Hochzeitskuss mit Leopoldo besiegelt ein Fest von Geschichte, Glamour und Gefühl. Vaduz feiert, Europa schaut hin – ein Tag, der das Fürstentum ins grosse Rampenlicht setzt.