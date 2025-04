1/6 Die neue Fernwärmeleitung wurde mit dem Helikopter verlegt. Foto: PD

Patrik Berger Redaktor Wirtschaft

Das Schloss des Fürsten von Liechtenstein thront seit Jahrhunderten hoch über Vaduz FL. Seit wenigen Tagen wird es nachhaltig beheizt. Mit Fernwärme aus der Kehrrichtverbrennungsanlage Buchs SG. Schweizer Abfall sorgt also dafür, dass die Gemächer im Schloss wohlig warm beheizt sind. Möglich macht dies eine spektakuläre, 300 Meter lange Leitung, die vom Talboden aus 120 Meter hoch zur Residenz des Fürsten führt.

Montiert wurde sie von der Aargauer Firma Brugg Pipes. «Die Verlegung der neuen Leitung war alles andere als einfach: Auf einer steilen Felsterrasse 120 Meter über Vaduz mussten rund 300 Meter Fernwärmeleitung ins Schlossareal verlegt werden», heisst es in einer Medienmitteilung. Besonders herausfordernd sei das mittlere Teilstück gewesen. Wegen Platzmangels konnte es nur mit flexiblen Spezialrohren realisiert werden. «Weil das Gelände so steil und unzugänglich war, musste die Leitung kurzerhand per Helikopter eingeflogen werden.»

Tausende Liter Heizöl gespart

Die Energie stammt hauptsächlich aus dem Kehricht-Heizkraftwerk in Buchs, das die Abwärme der Abfallverbrennung nutzt. Statt Heizöl zu verbrennen, heizt Liechtensteins Fürstenfamilie ihr Schloss nun mit sauberer Abfallenergie – ein wichtiger Schritt Richtung Klimaneutralität. Tausende Liter Heizöl lassen sich laut der Mitteilung so einsparen.

Ein prestigeträchtiger Auftrag für die Aargauer Firma. «Dieses Projekt zeigt unser gesamtes Know-how, von der Rohrstatik über Spezialanfertigungen bis zur Installation unter extremen Bedingungen», sagt denn auch Daniel Schneider, Verkaufsleiter Fernwärme Schweiz bei Brugg Pipes. Die Rohre mussten nicht nur präzise im steilen Gelände verschweisst, sondern auch an Felsverankerungen befestigt werden.