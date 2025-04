1/10 Für 15 Millionen Franken gibts momentan diese Stadtvilla zu haben. Foto: thomasgraf ag

Darum gehts Luxuriöse Stadtvilla in Bern für 15 Millionen Franken zum Verkauf

Ehemaliges Zuhause der Bauunternehmerlegende Bruno Marazzi

Villa bietet 8,5 Zimmer, vier Badezimmer und 3438 Quadratmeter Grundstück

Robin Wegmüller Redaktor Wirtschaft

Es ist ein Angebot, wie es nur sehr selten zu sehen ist: Aktuell steht eine luxuriöse Stadtvilla mitten in Bern zum Verkauf. Das Inserat zeigt: Das 1958 erbaute Immobilien-Prunkstück ist für 15 Millionen Franken zu haben, wie etwa ein Inserat auf der Plattform Immoscout24 ausweist.

Die Stadtvilla steht im beliebten Botschaftsquartier der Bundesstadt Bern. Zum 3438 Quadratmeter grossen Grundstück gehört neben dem Wohnhaus auch eine angrenzende Parkanlage mit zwei Teichen. Besonders spannend für zukünftige Besitzer mit dickem Portemonnaie: Auf dem Park-Liegenschaftsteil könnte ein weiteres Gebäude erbaut werden.

Weinkeller, Billardraum, Pool

Die Villa bietet allerdings bereits jetzt viel Luxus. Auf zwei Etagen verteilt, befinden sich 8,5 Zimmer und vier Badezimmer. Das Dachgeschoss ist zu einem Spielzimmer ausgebaut. Im Untergeschoss liegen Weinkeller, ein Billardraum mit Bar und ein gedecktes Schwimmbad mit angrenzenden Garderoben, wie aus der Verkaufsdokumentation hervorgeht. Die Garage bietet Platz für drei Autos.

Noch interessanter dürfte das Objekt werden, wenn man weiss, wessen Zuhause die Stadtvilla früher war. Blick-Recherchen zeigen, dass einst Bruno Marazzi (†78) in der Villa gewohnt hat. Die Berner Bauunternehmerlegende verstarb vor wenigen Monaten – am Tag vor Heiligabend – nach kurzer schwerer Krankheit. Die für den Hausverkauf zuständige Immobilienvermarkterin, die Thomas Graf AG, wollte gegenüber Blick weder über die frühere noch die aktuelle Eigentümerschaft Auskunft geben.

Als Bauunternehmer zu einem der reichsten Berner

Marazzi übernahm 1971 das elterliche Bauunternehmen. 1972 gründete er mit seiner Frau die Marazzi Generalunternehmung AG in Bern, die sich zu einer der führenden Generalunternehmungen der Schweiz entwickelte. Der Emmentaler schaffte es auf die Liste der 300 reichsten Schweizerinnen und Schweizer der «Bilanz» und wurde zu einem der reichsten Berner. Im letzten Jahr wurde sein Vermögen auf 325 Millionen Franken geschätzt.

Auch Fussballfans dürfte der Name Bruno Marazzi ein Begriff sein. Er wurde unter anderem dank des Baus der beiden Fussballstadien Wankdorf in Bern und St.-Jakob-Park in Basel bekannt. Bei beiden lokalen Klubs, den Young Boys und dem FC Basel, engagierte sich der erfolgreiche Unternehmer in den 90er-Jahren als Mäzen und Besitzer.