Ein vermeintlich kleines Holzchalet in Schönried BE steht zum Verkauf. Der Preis ist happig. Doch das Interieur bietet viel Exklusives – etwa einen Saunabereich.

1/14 199 Quadratmeter Wohnfläche für fast 7 Millionen Franken. Foto: Screenshot www.immoscout24.ch

Auf einen Blick Luxus-Chalet bei Gstaad für 6,95 Millionen Franken zum Verkauf

Modernes Holzchalet mit Sauna, Cheminée und Einbauküche

199 Quadratmeter Wohnfläche auf 719 Quadratmeter Grundstück verteilt

Milena Kälin Redaktorin Wirtschaft

Ein 4,5-Zimmer-Chalet in der Nähe von Gstaad BE. Das klingt nach einer schönen Ferienunterkunft – vor allem für Bergliebhaber. Wer sich das Chalet in Schönried BE jedoch leisten will, muss tief in die Taschen greifen: Denn der Kaufpreis auf Immoscout24 beträgt 6’950’000 Franken.

Das kleine Chalet bietet aber mehr Fläche, als es auf den ersten Blick scheint: 199 Quadratmeter auf drei Stockwerke verteilt. Das Grundstück umfasst gar ganze 719 Quadratmeter.

Sauna und Cheminée halten warm

Insgesamt beherbergt das Chalet zwei Schlafzimmer sowie drei Badezimmer inklusive Sauna. Ein Cheminée hält zudem den offenen Wohnbereich gemütlich warm. Gebaut wurde die Unterkunft 2020 – vorwiegend aus hellem Holz. Auch eine moderne Einbauküche samt Kochinsel darf natürlich nicht fehlen.

Ein Balkon sowie eine Terrasse bieten einen Ausblick auf die idyllische Ortschaft Schönried und die Berglandschaft rundherum – in «sonniger und ruhiger Lage», wie es im Inserat heisst. Ein Skiraum darf natürlich nicht fehlen – schliesslich ist Gstaad gerade mal zehn Minuten Autofahrt entfernt.