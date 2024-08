1/6 Prinz Joseph Wenzel von und zu Liechtenstein hat gut Lachen: Er wird einst Milliarden erben.

Evelyne Rollason Redaktorin People

Der reichste Thronfolger Europas ist einer, der sich so gut wie möglich aus dem Rampenlicht heraushält. Prinz Joseph Wenzel von und zu Liechtenstein (29) präsentiert sich meist nur einmal im Jahr in der Öffentlichkeit – zum Nationalfeiertag des Fürstentums Liechtenstein am 15. August. Den Rest des Jahres bleibt der Prinz im Hintergrund.

Das wird sich wohl spätestens dann ändern müssen, wenn Joseph Wenzel eines Tages das Zepter des Fürstentums übernimmt. Dann wird er aller Wahrscheinlichkeit nach der reichste Royal Europas sein.

Der Fürst von Liechtenstein ist ein Multimilliardär

Denn sein Grossvater, Fürst Hans-Adam II. von und zu Liechtenstein (79), ist durch eine Stiftung der einzige Begünstigte der LGT Group, der weltweit grössten Private-Banking- und Vermögensgruppe mit Sitz in Vaduz. Die Bank ist im Besitz der Fürstenfamilie und das Vermögen von Fürst Hans-Adam II. wird auf rund 8,1 Milliarden Franken geschätzt, berichtete «Bloomberg Billionaires» im November 2023.

Anders als etwa beim britischen Königshaus gehört das Milliardenvermögen des Fürsten ihm persönlich und wird darum aller Wahrscheinlichkeit nach einmal direkt an seine Nachfahren vererbt.

Doch wer ist der zukünftige superreiche Thronfolger, der sich nicht gerne in der Öffentlichkeit zeigt, eigentlich?

Prinz Joseph Wenzel Maximilian Maria von und zu Liechtenstein, Graf zu Rietberg, steht als ältester Sohn hinter seinem Vater Alois von und zu Liechtenstein (56) an zweiter Stelle in der Thronfolge.

«Eine ganz normale Kindheit»

Mit seinen drei jüngeren Geschwistern wuchs er im Schloss Vaduz auf und hat nach eigenen Aussagen trotz Wohlstand «eine ganz normale Kindheit» genossen. «Es war für mich nicht anders als für andere in meinem Alter. Seit dem Kindergarten hatte ich eine Gruppe von Freunden, die ich besuchte, und nach Hause einladen konnte», sagte Joseph Wenzel einst zum Liechtensteiner Volksblatt. «Es war für mich sehr wichtig, ein normaler Teenager zu sein und Dinge zu tun, die alle anderen auch tun.»

Über eine Freundin des zukünftigen Multimilliardärs ist nichts bekannt. Zum Nationalfeiertag tritt er stets in Begleitung seiner Geschwister auf, berichtet Gala.

Der Thronfolger genoss eine typisch elitäre akademische Ausbildung. Nach der Grundschule in Liechtenstein besuchte er ein Internat in der englischen Grafschaft Worcestershire. Danach machte er ein Auslandsjahr in Peru, Bolivien und den USA und dort ein Praktikum beim Senat in Washington, bevor er in Wien Rechtswissenschaft studierte.

Fürst Hans-Adam II. ist das grosse Vorbild des superreichen Sprösslings. «Ich sehe meinen Grossvater als Vorbild, vor allem, weil er auf jede Frage, die ich habe, immer eine Antwort und eine Erklärung hat», so Joseph Wenzel einst in einem Interview. Die beiden haben ein enges Verhältnis und gehen gemeinsam Ski fahren oder fischen.