Flavia Schlittler Royal- und People-Expertin

Sie schweben auf Wolke sieben – und in anderen Sphären: die norwegische Prinzessin Märtha Louise (52) und der US-Schamane Durek Verrett (49). Während sie Gespräche mit Engeln liebt und schon als Kind mit Bäumen und Blumen sprach, wie sie Blick Ende Mai in Bad Ragaz SG erzählte, bringt er mit seinen Theorien und pseudowissenschaftlichen Behauptungen viele auf die Palme.

So sorgte der selbst ernannte Guru und Heiler, der sich als halb Mensch, halb Reptil bezeichnet, mit der Behauptung, dass man Krebs nur auf eigenen Wunsch bekomme, in seinem Buch «Spirit Hacking» von 2019 für Entsetzen. Oder damit, dass er seine Corona-Infektion mit einem Medaillon geheilt habe, das er auf seiner Internetseite für 222 Dollar verkauft. Unter anderem hat ihm dies den Übernamen Schamlos-Schamane eingebracht.

Hollywoodstars müssen ihre Zimmer selbst bezahlen

Im Moment stecken Märtha Louise, die durch die Verlobung mit ihm auf den Titel Königliche Hoheit verzichtete, aber den Prinzessinnentitel behält, und Verrett in den Hochzeitsvorbereitungen. Am 31. August werden die einzige Tochter von König Harald V. (87) und Königin Sonja (87) und der vom norwegischen Volk mit Argusaugen beobachtete Durek Verrett, heiraten.

Drei Tage lang wird das Paar in der norwegischen Fjordlandschaft Geiranger ihre Liebe zelebrieren. Im historischen Viersternhotel Union und der nahe gelegenen Kirche. Entgegen dem eigentlichen Wunsch des Paares nach einer unkonventionellen Hochzeit verrät nun ihre Pfarrerin Margit Lovise Holte, die die Vermählung vornimmt, in der norwegischen Lokalzeitschrift «Vikebladet»: «Es wird eine ganz normale Hochzeit, und ich werde meinen Teil dazu beitragen.» Die Trauung wird in Norwegisch und Englisch gehalten, damit sie ihre geladenen Gäste aus den USA wie Oscargewinnerin Gwyneth Paltrow (51), eine Klientin des Schamlos-Schamanen, und Musiker Lenny Kravitz (60) verstehen können. Die Hotelzimmer müssen die geladenen Gäste übrigens selbst bezahlen.

Das Hochzeitsspektakel geht über mehrere Abende. Für den ersten ist der Dresscode «cool und sexy» vorgeschrieben. An der eigentliche Vermählung am 31. August müssten die Damen ein Ballkleid ohne die Farben Weiss, Schwarz, Rosa und Gold tragen. Die Herren sollen Oscar-like im Frack erscheinen. Bildgewaltig wird es sein, das wird auch den Streaminganbieter freuen, der sich die Filmrechte gesichert hat. Die Spekulationen, es handle sich dabei um Netflix, hat eine Pressesprecherin nun dementiert. Bestätigt ist, dass eine Drehgenehmigung für die Hochzeit in Geiranger eingegangen ist und erteilt wurde. Die Bildrechte hat sich nach aktuellen Berichten das britische Magazin «Hello» geschnappt.

Der Skandal-Sohn beherrscht die Schlagzeilen

Doch über der Traumhochzeit liegt ein Schatten: Marius Borg Høiby (27), der Sohn von Märtha Louises Schwägerin, Kronprinzessin Mette-Marit (51).

Mit Gewaltvorwürfen und seinem Drogengeständnis sorgt er in Norwegen für Titelgeschichten. Am 4. August ist Høiby, der von seinem Stiefvater Kronprinz Haakon (51) nie adoptiert wurde, entsprechend auch keinen Prinzentitel trägt, in Oslo wegen des Vorwurfs der Körperverletzung gegen eine Frau und der Sachbeschädigung festgenommen und am Folgetag wieder freigelassen worden.

Mitte August räumte er in einer Erklärung gegenüber des norwegischen Rundfunks ein, nach einem Streit unter Alkohol- und Kokaineinfluss ihr gegenüber gewalttätig geworden zu sein und Gegenstände in ihrer Wohnung zerstört zu haben. Unter anderem fand die durch sie gerufene Polizei ein Messer, dessen Spitze in einer Wand steckt. «Letztes Wochenende ist etwas passiert, was niemals hätte passieren dürfen. Ich habe in einer Wohnung unter Alkohol- und Kokaineinfluss nach einem Streit Gewalt angewendet und Gegenstände zerstört.»

Gegen Marius Borg Høiby wird in zwei weiteren Fällen ermittelt

Die Identität der Frau bleibt weiter unter Verschluss. Eine Polizeisprecherin bestätigte, dass sie mit dem Sohn der künftigen Königin in einer Beziehung stünde. Im Juli machte Høiby die zur Surferin Rebecca Helberg Arntsen publik. Gegen ihn wird auch in zwei weiteren Fällen der Körperverletzung ermittelt, wie eine Polizistin vom Polizeibezirk Oslo bestätigt.



Für Marius Borg Høiby gilt die Unschuldsvermutung. Ob er an der Traumhochzeit Ende August dabei sein wird, ist nicht bekannt. Zur Blick-Anfrage schweigt die Prinzessin.