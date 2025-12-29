Man dachte, verrückter gehe es nicht – und dann kam das Jahr 2025. Schriftsteller Claude Cueni präsentiert seinen schonungslosen Jahresrückblick. Da ist alles drin, ausser Vollständigkeit und Ausgewogenheit.

Claude Cueni Schriftsteller

«Person of the Year» ist ohne Zweifel die künstliche Intelligenz (KI). Nvidia-CEO Jensen Huang (62) prophezeit: «Sie werden Ihren Job nicht an eine Person verlieren, sondern an jemanden, der KI verwendet.»

Das Messer wird zum Statussymbol. Je länger die Klinge, desto höher der Status. Ein Blick auf die Schulhöfe zeigt, was uns in Zukunft erwartet.

Freigabe der Epstein-Files. Viel Druckerschwärze. FBI-Vize Dan Bongino (51), ein glühender Trump-Anhänger, tritt überraschend zurück. Vor seiner Nomination hatte er auf allen Kanälen die These verbreitet, wonach Epstein im Knast ermordet worden sei, um Dritte zu schützen. Fortsetzung folgt.

Ungeachtet der fortlaufenden Korruptionsermittlungen gewähren die EU-Staats- und Regierungschefs der Ukraine ein zinsfreies Darlehen über 90 Milliarden Euro für 2026 bis 2027. Dem EU-Steuerzahler entstehen dadurch ab 2028 jährliche Zinskosten von rund drei Milliarden Euro.

Donald Trump (79) überlebt im Wahlkampf ein Attentat und ist seit dem 20. Januar der 47. US-Präsident. Weniger Glück hat Charlie Kirk (†31). Der Trump-Fan und zweifache Familienvater erliegt einem Mordanschlag. Freude herrscht im linksextremen Milieu. Kennt Ideologie keine Empathie?

0:43 Top-Videos 2025: Schuss trifft Charlie Kirk auf Bühne tödlich

Trauer im Vatikan: Papst Franziskus stirbt im Alter von 88 Jahren. Der Argentinier verblüffte einst mit der transzendenten Aussage, Gott sei Vater und Mutter zugleich. Die LGBTQ+-Community fühlte sich vorübergehend theologisch verstanden.

Umerziehung statt Unterhaltung: Filmhelden sind zunehmend schwarz, schwul, lesbisch, weiblich oder übergewichtig. Nur die Bösen bleiben meistens alt und weiss und haben weiterhin Gesichtsanomalien, kaputte Zähne oder körperliche Behinderungen.

Friedensnobelpreis 2025. Das SRF kommentiert: «Trump erhält nicht den Preis, aber eine Lektion.» Preisträgerin María Corina Machado (58) aus Venezuela sieht das anders: Sie widmet ihren Nobelpreis Donald Trump.

Die EU will das Client-Side-Scanning (CSS): die flächendeckende Überwachung aller Chat-Nachrichten der 450 Millionen EU-Bürger. Tauschen wir bald nur noch Lasagnerezepte aus?

Switzerland first? Die SBB vergeben einen Milliardenauftrag an Siemens statt an Stadler Rail. Begründet wird es mit dem Abkommen über das öffentliche Beschaffungswesen der Welthandelsorganisation (WTO). Wurde berücksichtigt, dass in Deutschland kaum noch etwas reibungslos funktioniert?

An der Ski-WM gewinnt Loïc Meillard (29) Slalom-Gold für die Schweiz. Auch im Global Innovation Index 2025 belegt die Schweiz zum 15. Mal in Folge den 1. Rang. Weil sie innovativer ist als jedes EU-Land. Je weniger Bürokratie, desto mehr Innovation.

Die ehemalige Berufsmittelschullehrerin Karin Keller-Sutter (62) verwechselt das Oval Office mit dem Klassenzimmer. Zollhammer von 39 Prozent. Schweizer Wirtschaftsführer bügeln es wieder zurecht. Missgunst statt Lob. Zur Strafe werden sie abschätzig «Milliardäre» genannt.

Gewaltorgie in Bern. Pro-Palästina- und Pro-Irgendwas-Gruppierungen randalieren an einer unbewilligten Pro-Gewalt-Demonstration. Warum soll man eine Demonstration anmelden, wenn die Teilnahme an einer Unbewilligten kaum Konsequenzen hat?

0:31 Video zeigt: Hier gehen Demonstranten auf Polizisten los

Donald Trump will acht Kriege beendet haben. Im Kongo wird wieder geschossen, auch Thailand und Kambodscha bekriegen sich wieder, Mosab Hassan Yousef (47), Sohn des Hamas-Mitgründers Hassan Yousef (70) und heute Islamkritiker, warnt: «Die Hamas wird lieber sterben und das Boot mit allen an Bord versenken, als abzurüsten.»

Die EU sanktioniert mit dem ehemaligen Generalstabsoberst Jacques Baud (70) einen Schweizer, weil seine Analyse des Ukraine-Kriegs missfällt. Innerhalb der EU werden seine Konten eingefroren und jede Tätigkeit verboten. Ohne Anklage. Ohne Anhörung. Der Bundesrat schweigt. Steht er noch zur Meinungsfreiheit, die nicht nur in der Bundesverfassung, sondern völkerrechtlich auch von der Europäischen Menschenrechtskonvention geschützt wird? Oder sind wir bereits in der EU?

Die Juso hält die explosive Zunahme von Vergewaltigungen und Messerdelikten für ein reines Männerproblem. Da wir dieses Ausmass an Kriminalität vor Angela Merkels (71) unkontrollierten Grenzöffnung nicht kannten, bedeutet dies im Umkehrschluss, dass es vor 2015 keine Männer auf unserem Planeten gab.

Trump benennt das Verteidigungsministerium in Kriegsministerium um, schickt 25 Prozent aller einsatzfähigen US-Kriegsschiffe vor die Küsten Venezuelas, droht Mexiko, will Christen in Nigeria vor mordenden Islamisten schützen, greift IS-Ziele in Syrien an und will Golf spielen.

Eine neue Generation von Drohnen revolutioniert die Kriegsführung. Sie sind einfach zu bedienen und spottbillig. Eine einzige Person kann mehr Schaden anrichten als 1000 Soldaten. Wird das auch Terroranschläge revolutionieren? Allein in Frankreich werden bereits 20’000 bis 25’000 «einsame Wölfe» mit islamistischem Bezug beobachtet.

Auf dem Börsenparkett steigen die Temperaturen. In der Aktie von Palantir Technologies stecken bereits rund 400 Jahresgewinne. Üblich sind 15 bis 25. Analysten beschwichtigen: Diesmal ist alles anders. Haben wir das nicht schon einmal gehört?

Gold, das angeblich barbarische Relikt, erreicht mit über 4400 US-Dollar pro Unze einen historischen Höchstwert. Nationalbanken und Private horten Gold. Fürchten sie das Platzen der globalen Verschuldungsblase?

Die US-Administration will die gut lesbare (und behindertengerechte) Schrift Calibri durch die schlechter lesbare Traditionsschrift Times New Roman ersetzen. Die Wokeness-Fraktion will hingegen die Lesbarkeit gendergerecht verkomplizieren. Sollten beide Seiten vielleicht nicht eher Probleme lösen, statt neue zu erfinden?

Auch in England ist die E-ID «freiwillig», doch Arbeitssuchende müssen zwingend ihre E-ID-Karte vorweisen. Ohne E-ID kein Job.

Antisemitismus verbreitet sich weltweit wie ein Krebsgeschwür. In Deutschland stellt ein eingewanderter Bäcker ein Infoplakat ins Schaufenster: Er teilt mit, dass er keine Juden mehr bedient. Er rechnet nicht mit Empörung, sondern mit mehr Kundschaft.

Dass der Hype um die bevorstehende Auslöschung der Menschheit vorbei ist, zeigt sich an der Diversifikation der Galionsfiguren: Dramaqueen Greta Thunberg (22) segelt für die Hamas, Luisa Neubauer (29) drängelt an die Spitze der deutschen Feministinnen. Zurück bleiben die Namenlosen, die in Gefängnissen kleben oder Geldstrafen abstottern.

Nestlé, geschüttelt und gerührt. Zuerst der Perrier-Skandal in Frankreich, dann die Entlassung von CEO Laurent Freixe (63) wegen einer nicht gemeldeten Liebesbeziehung zu einer Untergebenen. Wirkt auf den Aktienkurs wie Ozempic.

Das Londoner Wissenschaftsmuseum warnt vor Anti-LGBTQ+-Legos: Die Oberseite der Steine mit den herausstehenden Noppen sei angeblich männlich, die Unterseite mit den Löchern weiblich – und der Vorgang des Zusammenfügens: Sex pur. Kinder, versteckt eure Legos!

Auch 2025 stellte sich die Frage: Wie viele Widersprüche hält die westliche Gesellschaft noch aus?

«Vegi-Würste sind Würste, die keine Würste sind.»

«Queere demonstrieren für Barbaren, die zu Hause Queere steinigen.»

«Diversity unbedingt, aber nicht bei Meinungen.»

«Fakten sind wichtig, aber nur, wenn sie keine Gefühle verletzen.»

«Hassreden sind Reden, die man selber hasst.»

«Rettet man die Demokratie, indem man sie einschränkt?»