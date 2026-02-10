Ab Mai 2026 wird Damian Betschart das Moderationsteam von Radio SRF 1 verstärken. Der erfahrene Moderator aus Schwyz übernimmt Sendungen wie «Nachtexpress» und «Jukebox». Er folgt auf Marietta Tomaschett, die in Pension geht.

Darum gehts Damian Betschart moderiert ab Mai 2026 bei Radio SRF 1

Er war Moderator bei Radio Pilatus und Blick TV

Marietta Tomaschett pensioniert sich Ende April nach langer Karriere

Laszlo Schneider Teamlead People-Desk

Damian Betschart (41) wird ab Mai 2026 das Moderationsteam von Radio SRF 1 verstärken. Der gebürtige Schwyzer ist bekannt aus der Zentralschweizer Medienlandschaft und wird künftig in beliebten Sendungen wie «Nachtexpress», «Jukebox» und am Nachmittag zu hören sein. Der Wechsel erfolgt aufgrund der Pensionierung seiner Vorgängerin Marietta Tomaschett, wie SRF in einer Medienmitteilung schreibt.

Betschart bringt jahrelange Erfahrung mit: Seit seinem Start bei Radio 1 im Jahr 2008 hat er sich in diversen Formaten etabliert. Besonders prägend war seine Zeit als Morgenshow-Moderator bei Radio Pilatus. Zudem moderierte er beim Zentralschweizer Fernsehen Tele 1 Nachrichten und das Format «Unterwegs». Mit Live-Moderationen bei Fasnacht und Schwing-Sendungen bewies er sein Talent vor Ort. Beschart war unter anderem auch Moderator bei BlickTV.

«Gewinnen einen Medienprofi»

Stefan Siegenthaler (43), Leiter Moderation von Radio SRF 1, lobt den Neuzugang: «Mit Damian gewinnen wir einen Medienprofi, der sowohl am Mikrofon als auch vor der Kamera über Jahre hinweg Souveränität bewiesen hat. Ich freue mich sehr, dass er seine breite Erfahrung nun bei uns einbringt und unser Publikum mit seinem charmanten Zentralschweizer Dialekt sowohl durch den Abend wie auch durch den Nachmittag begleitet.»

Betschart selbst blickt mit Begeisterung auf die neue Aufgabe: «Ich freue mich unheimlich auf die neue Herausforderung und das sehr erfahrene Team bei SRF 1. Der direkte Austausch mit dem Publikum und die Vielfalt der Themen und Musik machen diese Rolle für mich besonders spannend. Es ist eine Aufgabe, die mich mit grosser Vorfreude und Respekt erfüllt.»