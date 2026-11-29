Als Bub bewunderte er die junge Popsängerin aus dem Glarnerland. Später kreuzten sich ihre Wege immer wieder. Jetzt geben sie einige Weihnachtskonzerte zusammen. Folgt bald sogar ein gemeinsames Duett?

Darum gehts Betty Legler tritt bei Michael von der Heides Weihnachtsshows in Winterthur und Zürich auf

Legler arbeitet heute als Musiktherapeutin auf der Frühgeborenenstation des Berner Inselspitals

Von der Heide sang bereits Lieder von Legler und wünscht sich nun ein gemeinsames Duett mit ihr

Andrea Butorin

Mit Mühe schält sich Betty Legler (65) aus ihrer Winterjacke. Die Musikerin hatte vor einigen Wochen einen E-Bike-Unfall und trägt nun ihre rechte Hand in der Schlinge. «Ich ­hoffe, dass du bald wieder Klavier spielen kannst», sagt Musikerkollege Michael von der Heide (55) besorgt. Schliesslich ist Legler nebst Sängerin Heidi Happy (46) und Trompeter Lukas Thoeni (44) Gast in von der Heides Weihnachtsshow «Noël Noël» (20. Dezember in Winterthur ZH, 21. Dezember in Zürich).

Michael von der Heide trifft Betty Legler im Zürcher Tonstudio 571, in dem er sich wie zu Hause fühlt, um einige Details für die Konzerte zu besprechen. Zum Beispiel, welches Weihnachtslied am Schluss alle gemeinsam singen könnten. «Nein, sicher nicht ‹Feliz Navidad›», verwirft Legler ­seinen Vorschlag resolut.

Die beiden kennen und schätzen sich seit vielen Jahren. Als Bub hat der gebür­tige Amdener Leglers Karriere gespannt mitverfolgt: In der TV-Sendung «Karussell» wurde sie mehrmals porträtiert. Erstmals als 16-Jährige, die zwar eine KV-­Lehre machte und daneben nicht allzu leidenschaftlich im elterlichen Restaurant- und Hotelbetrieb in Linthal GL mithalf, die aber jede freie Minute nutzte, um Lieder zu schreiben und zu musizieren.

Als junger Erwachsener fuhr von der Heide mit seinem Lehrfahrausweis und in Begleitung seiner Mutter zu eben jenem Gasthof, um Legler erstmals live zu hören. «Sie war ein Popstar!», sagt er. «Ich sagte mir: Wenn jemand aus dem kleinen Linthal so gross herauskommen kann, schafft das vielleicht auch jemand aus Amden?»

«Sie stellten mich kalt»

Betty Leglers erstes Album erreichte 1981 in der Schweiz den Goldstatus. Mit dem zweiten tourte sie durch Europa, sie trat mit Chris de Burgh (78) sowie Fats ­Domino († 89) auf und erhielt zahlreiche Auszeichnungen. Ihr «Rock for the Lady» von 1982 wurde später bei «Die grössten Schweizer Hits» von SRF nominiert.

Danach folgte ein fast zehnjähriger Karriere­knick. Ihr Label wollte sie musikalisch in eine Richtung drängen, die ihr überhaupt nicht behagte. Legler wehrte sich, woraufhin geplante Veröffentlichungen zurückgehalten wurden. «Ich hatte ­einen unbefristeten Vertrag. Deshalb stellten sie mich kalt», sagt sie. In den 1990er-­Jahren nahm sie auf eigene Faust neuen Anlauf. 2001 kam ihre Tochter ­Robin zur Welt – und Legler setzte neue Prioritäten.

Mehr in der «GlücksPost» Dieser Artikel wurde erstmals in der «GlücksPost» veröffentlicht. Mehr aus der Welt der Schweizer Prominenz, Royals und Sportstars erfährst du immer donnerstags in unserem Heft: zum Abo! Dieser Artikel wurde erstmals in der «GlücksPost» veröffentlicht. Mehr aus der Welt der Schweizer Prominenz, Royals und Sportstars erfährst du immer donnerstags in unserem Heft: zum Abo! Mehr

Ende der 1990er-­Jahre nahm Michael von der Heides Musikkarriere Fahrt auf: Mit «Jeudi amour» gelang ihm früh ein Hit. Dank seiner Mehrsprachigkeit und seinem breiten musikalischen Inte­­resse konnte er in der Schweiz, in Deutschland und auch in Frankreich mit vielen spannenden Künstlerinnen und Künstlern zusammenarbeiten. Mit «Il pleut de l’or» vertrat er die Schweiz 2010 am Eurovision Song Contest. Trotz der unterschiedlichen Richtungen haben sich die Wege von Betty Legler und Michael von der Heide immer wieder gekreuzt. Er sang bei drei Liedern in ihrem Backgroundchor, und sie revanchierte sich bei einem seiner frühen Alben mit einer Akkordeonbegleitung. Und mit «Dorian» und «Träne im Wind» sang er gleich zwei Lieder aus ihrer Feder. «An der Zusammenarbeit mit Michael schätze ich, dass er immer absolut präsent und exzellent vorbereitet ist. Damit schafft er für alle eine entspannte Atmosphäre», sagt Legler.

Klangwelten für Frühchen

Musikerin ist Betty Legler immer geblieben. Doch hat sie ihr Spektrum erweitert. Erst engagierte sie sich beruflich in der ­Zukunftsforschung ihres Mannes Lars Thomsen (58). Dann nahm sie 58-jährig ein Masterstudium in klinischer Musiktherapie in Angriff. Bei einer Meditation in der allerersten Vorlesung seien bei ihr bezüglich des Konflikts mit der Plattenfirma «alle Zwanziger runtergefallen»: «Ab da konnte ich das Thema loslassen und war bereit, die Welt noch mal neu zu entdecken.»

Heute lebt sie an der Zürcher Goldküste und arbeitet an drei Tagen die Woche auf der Frühgeborenenstation des Berner Insel­spitals. Mit ihrer Musikmedizin und -therapie sorgt sie dafür, dass sich die Frühchen einerseits entspannen können, sich aber auch optimal entwickeln. ­Gerade hat sie zudem einen gemeinnützigen Verein gegründet. Mit dessen Unterstützung will sie möglichst vielen Eltern von besonders vulnerablen Frühgeborenen einen «Heart-Song» schenken – eine Klangwelt rund um den Herzschlag ihres Babys. «Dieser unterstützt Eltern in einer Zeit von Unsicherheit, Angst, Verlust und Trauer. Und falls es ein Kind nicht schaffen sollte, bleibt ihnen eine hörbare Erinnerung.»

Die frühen Morgenstunden gehören ihr allein. «Ich liebe es, mich noch im Pyjama an den Flügel zu setzen und einfach einem Impuls zu folgen. Schon öfter sind so Songideen für Michael entstanden.»

Derzeit gibt Betty Legler nur selten Konzerte, obwohl sie die Bühne liebt: «Für mich ist die Bühne der sicherste Ort der Welt», sagt sie. Weniger behage ihr die Vermarktung. Umso mehr freut sie sich auf die weihnachtlichen Auftritte mit ihrem Freund Michael.

Schöne Weihnachtserinnerungen

Zum Weihnachtsfest hat Betty Legler ­gemischte Gefühle: Wegen des Familienbetriebs hätten die Eltern früher kaum je Zeit gehabt dafür. Dafür hätten die Grosseltern jeweils weihnachtliches Ambiente geschaffen. Dies verewigte sie im «Glarner Wiähnachtslied». Jetzt finde sie es schön, wenn ihre Familie an Weihnachten zusammenkomme, um zu kochen, zu essen und durch den Schnee zu spazieren. «Vielleicht gelingt uns das dieses Jahr wieder», sagt sie hoffnungsvoll.

In Michael von der Heides Erinnerung lag in Amden zu Weihnachten jeweils meterhoher Schnee. ­Seine Mutter hatte eine soziale Ader und lud ­jeweils alleinstehende ältere Menschen ein. «Mein Bruder und ich mussten ­unsere Eltern quasi teilen, aber es war auch schön», sagt er. Als junger Mann behagte ihm die kommerzielle Seite von Weihnachten nicht mehr. Jetzt aber schätzten es er und sein langjähriger Partner Willi Spiess (60) wieder, das Zuhause in Rümlang ZH schön zu dekorieren, fein zu essen, Freunde zu treffen und Weihnachtsmusik aus aller Welt zu hören.

Nach dem weihnachtlichen Intermezzo ist er noch bis im kommenden Frühling mit seiner Show «Michael von der Heide singt Knef» unterwegs. Danach wird er sich eine Bühnenpause gönnen, um sich Neuem zu widmen. Dank seiner musikalischen Vielseitigkeit hat von der Heide schon mit den unterschiedlichsten Musikern zusammengearbeitet – und duettiert. Etwas aber fehlt in ­seinem Palmarès: «Nach all unseren gemein­samen Projekten wäre es höchste Zeit für ein richtiges Duett mit Betty!»