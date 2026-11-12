Eine Ära geht zu Ende: Wie Blick erfährt, löst sich die Berner Mundart-Band Volxrox auf. Pianist Alain hat sich dazu entschieden, eigene Wege einzuschlagen.

Darum gehts Volxrox löst sich nach zwölf Jahren und über 400 Konzerten auf

Pianist Alain steigt aus; laut Abmachung endet damit die Band

Eine letzte Tour endet am 1. Januar 2028 in Interlaken

Fynn Müller People-Redaktor

Zwölf Jahre mischte Volxrox die Schweizer Musiklandschaft auf. Die Berner Partyband stand auf den grössten Bühnen des Landes, spielte über 400 Konzerte und landete mit ihrem Album «Zrügg uf Fäud 1» auf Platz 1 der Schweizer Hitparade. Jetzt ist Schluss.

Wie Blick exklusiv von Leadsänger Simu (Simon Lüthi, 37) erfährt, steigt Sänger, Pianist und Produzent Alain (Alain Boog, 42) aus. Damit geht auch für die anderen Mitglieder das Kapitel zu Ende. Das war schon immer ihre Abmachung: Hört Alain oder Frontmann Simu auf, ist Volxrox Geschichte. Neben den beiden gehören Gitarrist Tomi (Tamas Zambo, 46), Bassist Päscu (Pascal Eggli, 50) und Schlagzeuger Mätthu (Matthias Baumann, 40) zur Band.

Alain beschreibt seine Entscheidung wie folgt: «In meinem Kopf schwirren unglaublich viele musikalische Ideen und Visionen herum. Ich spüre, dass jetzt der richtige Zeitpunkt gekommen ist, mich wieder vermehrt auf mich selbst und meine eigene musikalische Entwicklung zu konzentrieren. Ich möchte mir bewusst die Zeit und Freiheit nehmen, neue Songs zu schreiben, kreativ zu sein, verschiedene musikalische Wege auszuprobieren und vielleicht auch endlich ein eigenes Herzensprojekt zu verwirklichen.»

Wohin ihn diese Reise führen wird, weiss er heute noch nicht. «Aber genau das macht es für mich so spannend. Die Leidenschaft für die Musik ist ungebrochen, und ich habe das Gefühl, dass musikalisch noch einiges auf mich wartet. Ich freue mich darauf, herauszufinden, was das nächste Kapitel für mich bereithält.»

Ganz aus dem Nichts kommt Alains Entscheid für Simu nicht. Der Frontsänger hat gespürt, dass sich etwas verändert hat. «Die Motivation war in den letzten Monaten nicht mehr dieselbe, die Energie nicht mehr so greifbar wie früher.»

Böses Blut gibt es keines. Die Trennung erfolgt im Guten, an der tiefen Freundschaft der Band ändert sie nichts. «Wir hatten immer ein sehr familiäres Verhältnis innerhalb der Band, aber auch mit unserer Crew. Das werde ich am meisten vermissen», sagt Alain.

Bandname sorgte für Verwirrung

Für Simu ist der Schlussstrich auch eine Chance. Der Bandname war nicht immer ein Vorteil: «Der Name Volxrox war sehr oft auch ein Hindernis. Wie oft wurden wir falsch angesagt, mit irgendwelchen Bands aus Deutschland oder Österreich verwechselt oder kategorisch in den Schlager gedrückt, wo wir längstens nicht mehr hingehören. Vielleicht ist dieser Schlussstrich gar nicht schlecht, dann gibt es Platz für etwas Neues.»

Bassist Päscu blickt dankbar zurück. «Wir können stolz sein, dass wir so weit gekommen sind, wenn man bedenkt, dass wir alles selber gemacht haben.»

Am meisten überrascht vom Band-Aus sind Mätthu und Tomi. Die beiden sind erst seit einem Jahr dabei. «Dass es nun so abrupt zu Ende geht, haben wir nicht kommen sehen», gesteht Mätthu. «Wie positiv die Diskussion nach Alains Verkündung gelaufen ist, zeigt echte Freundschaft.»

Jetzt schliesst sich das Kapitel Volxrox nach 12 Jahren. Simu kündigt an: «Es wird eine allerletzte Tour geben, die Planungen laufen auf Hochtouren.» Ihr allerletztes Konzert wird am 1. Januar 2028 am «Touch the Mountains» in Interlaken steigen.