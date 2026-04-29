Löwenflüsterer Dean Schneider (33) verkündet die Geburt seiner zweiten Tochter Maliyah Sarabi. Das Baby kam bereits am 6. August 2025 zur Welt – ein weiterer Leu in der Familie.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Dean Schneider verkündet Geburt seiner Tochter Maliyah Sarabi am 6. August 2025

Beide Töchter, Nayla Rosa und Maliyah, sind im Sternzeichen Löwe geboren

Schneider nannte 2025 eines der intensivsten Jahre seines Lebens

Saskia Schär Redaktorin People

Da hat sich aber einer Zeit gelassen! Das zumindest könnte man sich beim neusten Instagram-Post des Zürcher Löwenflüsterers Dean Schneider (33) denken, in dem er die Geburt seiner zweiten Tochter bekannt gibt. Diese kam nämlich bereits am 6. August 2025 zur Welt. Sie trägt den Namen Maliyah Sarabi. Es ist das zweite Kind für Schneider und seine Ehefrau Eli, der er 2023 das Jawort gab.

«Es gibt Momente im Leben, die man nicht sofort teilt… nicht weil sie unwichtig sind – sondern weil sie zu wichtig sind. Weil sie deine volle Aufmerksamkeit, deinen Schutz, deine Stille verdienen… bis der richtige Zeitpunkt gekommen ist», schreibt Schneider zum Post und rechtfertigt sich damit für die späte Bekanntgabe.

Das vergangene Jahr sei eines «der intensivsten Kapitel» seines Lebens gewesen, mit vielen Projekten und Aufgaben in seiner Hakuna Mipaka Oase. «Manchmal bedeutet Stille nicht, dass nichts passiert ... es bedeutet, dass alles auf einmal passiert».

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Am 6. und 9. August kamen ihre Kinder zur Welt

Mit der Geburt seiner zweiten Tochter hat Schneider nicht nur seine Familie vergrössert, sondern auf eine gewisse Art auch sein Löwenrudel: Wie es der Zufall – oder doch die gute Planung? – will, sind sowohl sein erstes Töchterchen Nayla Rosa (1) wie auch sein zweites Maliyah Sarabi im Sternzeichen des Löwen geboren.

Ein Bezug zu der Wildkatze ist zudem auch im Namen der beiden zu finden. Bei Nayla handelt es sich um eine Löwin, die im Naturschutzgebiet von Schneider in Südafrika lebt und bei Sarabi um die Mutter von Simba im Disney-Klassiker «Der König der Löwen».