1/5 Frohe Kunde bei Löwenflüsterer Dean Schneider! Foto: zVg

Darum gehts Dean Schneider und Frau erwarten zweites Kind nach Tochter Nayla

Schneider gründete Naturschutzgebiet in Südafrika und ist für Löwenbeziehung bekannt

Schneider hat seit 2017 seine Finanzkarriere aufgegeben Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Laszlo Schneider Teamlead People-Desk

Der bekannte Schweizer Tierschützer Dean Schneider (32) und seine Frau Eli erwarten erneut Nachwuchs, wie der Löwenflüsterer auf Instagram berichtet. Das Paar hat erst im August 2024 Tochter Nayla bekommen.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

In seinem Post schreibt Schneider: «Das menschliche Rudel wächst, und damit entfaltet sich die wahre Schönheit des Lebens in meiner persönlichen Welt.» Er betont, wie inspirierend es sei, seine Tocchter bei der Entdeckung der Natur zu beobachten. Schneider, der 2017 seine Finanzkarriere aufgab, um in Südafrika das Naturschutzgebiet Hakuna Mipaka Oasis zu gründen, ist für seine enge Beziehung zu Wildtieren, insbesondere Löwen, bekannt. Seine Arbeit und sein Social-Media-Content haben ihm internationale Aufmerksamkeit eingebracht.

In seinem Instagram-Beitrag spricht Schneider auch Kritik an, die er im vergangenen Jahr erfahren hat: «Ich weiss, dass einige von euch der Meinung sind, dass ich im letzten Jahr etwas faul war, weil ich nicht so viele Inhalte wie in den Jahren zuvor veröffentlicht habe, aber denkt daran, dass stille Wasser tief sind, dass viel mehr passiert, als ihr seht und als ihr euch vorstellen könnt.»

«Stell dir vor, dein Vater küsst lässig Löwen und Geparden!»

Die Reaktionen der Follower auf die Schwangerschaftsnachricht sind allerdings durchweg positiv. Viele zeigen sich begeistert von der Vorstellung, dass Schneiders Kinder mit Wildtieren aufwachsen werden. Ein User kommentierte: «Stell dir vor, du wirst erwachsen und erzählst deinen Freunden in der Schule, dass dein Vater lässig Löwen und Geparden umarmt und küsst!»