Sehr viel Schrott und noch viel mehr Arbeit – doch Priska (55) und Michi (60) Bauer aus der TV-Sendung «Adieu Heimat» nehmen das gern in Kauf. Das Zürcher Ehepaar aus Aeugst am Albis will ihr Bed and Breakfast in Andalusien erweitern und hat dafür direkt neben ihrem bisherigen Zuhause eine baufällige Ruine gekauft. Alles scheint bereits in Stein gemeisselt: Der Abriss soll endlich beginnen.

Die Pläne sind fertig, die Vorfreude riesig, und die Handwerker stehen pünktlich auf der Baustelle. Kaum beginnen sie, eine Rampe für den Bagger zu bauen, tritt der Bürgermeister auf den Plan. «Ich habe von nichts gewusst», behauptet er. Priska und Michi Bauer können es kaum fassen: Alle Unterlagen liegen vor, die Nachbarn sind informiert – und trotzdem verhängt der Bürgermeister einen Baustopp. «Dem ist einfach langweilig», meint Michi frustriert.

Sie geben nicht auf

Doch so leicht lassen sich die Bauers nicht unterkriegen. Sie holen ihren Architekten dazu, um den Vorfall zu klären, denn für diese eher komplexen Gespräche reicht ihr Spanisch nicht aus. Architekt Raphael findet in einem rund 30-minütigen Gespräch schnell heraus, weshalb der Bürgermeister den Abriss verschieben will: Es geht um die Weihnachtsdekoration auf dem Dorfplatz. Er befürchtet, dass der Staub des Abrisses die festliche Stimmung zerstören könnte.

Das Ehepaar versteht die Welt nicht mehr. Der Abriss wäre noch vor den Feiertagen abgeschlossen, und sie würden dafür sorgen, dass alles wieder sauber ist. Doch der Bürgermeister bleibt bei seiner Entscheidung. «Egal, wir machen einfach trotzdem weiter», findet Michi Bauer. Doch Priska Bauer hält das für keine gute Idee und so entscheidet sich das Paar, vorerst abzuwarten.

So würden sie ihre Ruine umbauen

Aufgeben kommt für die beiden jedoch nicht infrage. Sie wollen ihren Traum von einem Pool, zusätzlichen Gästezimmern und einer grösseren Küche verwirklichen, um künftig noch mehr Besucher empfangen zu können. Da Priska Bauer gelernte Hochbauzeichnerin ist, kann sie sich ihr zukünftiges Boutique-Hotel bereits genau vorstellen. Michi Bauer hingegen ist vom aktuellen Zustand der Ruine eher überfordert – vertraut aber voll und ganz auf die Vision seiner Frau.

Seit drei Jahren führen die beiden Auswanderer ihr Bed and Breakfast im idyllischen Bergdorf Canillas de Aceituno, hoch über der Provinz Málaga. 2022 hatten sie beschlossen, ihr Leben komplett auf den Kopf zu stellen und ihrem Traum von Andalusien zu folgen.