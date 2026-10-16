Beatrice Egli räumt mit Auszeit-Gerüchten auf.

Seit Tagen kursieren Gerüchte, Beatrice Egli habe eine längere Auszeit von der Musik geplant. Ihre Fans fürchten, bald kaum noch etwas von der Sängerin zu hören. Jetzt nimmt Egli auf Instagram Stellung.

Darum gehts Beatrice Egli dementiert auf Instagram kursierende Gerüchte über eine längere Musik-Auszeit

Auslöser war Eglis Aussage in der ARD-Sendung «Schlagerwelt» über den Traum einer Weltreise

Egli sagt, sie sei auf Tour und bereite statt einer Pause Projekte für die kommenden zwei Jahre vor

Sophie Ofer Redaktorin People

«Ich liebs ja immer, wenn ich aus der Presse erfahre, was ich so plane», schreibt Beatrice Egli (37) scherzhaft auf Instagram. Die Rede ist von einem Gerücht, das entstand, als sie kürzlich im ARD-Format «Schlagerwelt» offen von einer grossen Weltreise träumte. Egli sagte dort, sie wolle sich «komplett mal wieder rausnehmen aus all meinen wunderschönen Tätigkeiten, um einfach die eigene Perspektive auch wieder zu wechseln».

Fans schlugen sofort Alarm: Kündigt Egli gerade ihren Rückzug von der Bühne an? Es wäre nicht das erste Mal. Bereits 2019 gönnte sich die Schwyzerin eine längere Auszeit, um für mehrere Monate durch Australien zu reisen.

Aus Eglis Perspektive haben die Gerüchte offenbar ein Eigenleben entwickelt. Die Sängerin sieht sich gezwungen, mit einem Instagram-Video für Klarheit zu sorgen. Darin sagt sie, ob an den Behauptungen etwas dran ist.

«Die schönste Reise mache ich mit euch»

«Ich lese grad ganz viele Nachrichten, dass ich anscheinend eine Auszeit möchte», erzählt Egli in dem Video bestürzt und stellt sofort klar: Die Fans dürfen aufatmen. An den Gerüchten sei nichts dran. «Also auf gar keinen Fall. Ich bin gerade auf Tour, es läuft richtig gut, und vor allem bin ich wirklich in den Vorbereitungen für nächstes Jahr», versichert Egli mit Nachdruck. Sie habe bereits viele neue Projekte für die kommenden zwei Jahre geplant.

Und der Traum vom grossen Perspektivenwechsel? «Ja, ich wollte irgendwann mal auf Weltreise gehen, aber die schönste Reise, die mache ich gerade mit euch, musikalisch», so Egli. An eine Pause ist also aktuell nicht zu denken; Egli steckt mitten im Touralltag und in den Vorbereitungen für die kommenden Jahre. «Also freut euch. Und nein: Das sind definitiv falsche News, dass ich eine Auszeit nehme», fügt die viel beschäftigte Sängerin lachend hinzu. In der Caption zum Video betont sie, dass sie und ihre Fans jeden Abend gemeinsam auf ihrer Tour eine Auszeit feiern würden.

In den Kommentaren ist man erleichtert. «Wir hätten es ohne dich nicht lange ausgehalten», schreibt ein User. Viele Fans freuen sich «auf alles, was noch kommt» und sind dabei, «egal, was es ist». Eine Userin bedankt sich bei Egli: «Schön, dass du dieses Gerücht direkt klarstellst.»