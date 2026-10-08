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Mit Auftritt am Hallenstadion-Konzert
Beatrice Egli geht unter die Schwiizergoofe

Insgesamt haben sie 18 Schweizer Nummer-eins-Alben herausgebracht, nun spannen Beatrice Egli und die Schwiizergoofe für einen Song zusammen. Dies auch dank Trauffer.
Publiziert: 00:04 Uhr
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Beatrice Egli mit den Schwiizergoofe auf Melchsee-Frutt.
Foto: Hannah Leitsch

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Beatrice Egli und die Schwiizergoofe bringen «Liächtermeer» heraus
  • Nach Treffen bei Trauffer nahmen den Song im Melchtal OW auf
  • Samstag: Chor, Bligg und Heimweh bei Eglis Hallenstadionpremiere
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Michel ImhofTeamlead People

Wenn sie gemeinsam singen, entsteht ein «Liächtermeer»! Die erfolgreichste Schlagersängerin der Schweiz, Beatrice Egli (38), spannt jetzt mit dem Kinderchor Schwiizergoofe zusammen, der kürzlich mit dem zehnten Nummer-eins-Album ausgezeichnet wurde. Gemeinsam singen sie «Liächtermeer immer meh und meh», der Titel erscheint am Freitag.

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Die Zusammenarbeit kam durch ein Konzert von Trauffer (47) Ende 2025 zustande. Dort waren sowohl Beatrice Egli als auch die Schwiizergoofe zu Gast. «Wir haben uns hinter den Kulissen kennengelernt», erzählt Schwiizergoofe-Schöpferin Nikol Camenzind (43) im Gespräch mit Blick. «Die Energie zwischen uns war sofort grossartig und sehr herzlich, und so war auch schnell klar, dass wir irgendwann irgendetwas zusammen auf die Beine stellen möchten.»

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Besuch im Singlager in Melchtal OW

Im Sommer machten die beiden Schweizer Acts Nägel mit Köpfen: Egli besuchte die Schwiizergoofe in deren jährlichem Singlager im Melchtal OW. «Dort nahmen wir ihren Teil des Songs und den Chor gemeinsam auf», so Camenzind. «Entstanden ist ein wunderschöner und positiver Song mit viel Energie. ‹Liächtermeer immer meh und meh› ist ein eingängiges Lied über Gemeinschaft und Zusammenhalt.» Auf Melchsee-Frutt wurde nach den Tonaufnahmen zusätzlich der Videoclip für den Titel gedreht.

Doch das war nicht das letzte Zusammenkommen der beiden Chartstürmer: Am Samstag unterstützen die Schwiizergoofe Egli, wenn sie als erste weibliche Schweizer Künstlerin ein eigenes Konzert im Hallenstadion Zürich gibt. «Wir haben mit den Kindern den Song und die Choreografie geübt und an den Soloparts gefeilt», erzählt Camenzind. «Da die Kinder so Freude am Song haben, rufen sie jedes Mal laut ‹Chömmer nomal?›, sobald das Lied fertig ist. Die Vorfreude auf die grosse Show ist riesig!»

Weitere Schweizer Acts am Hallenstadionkonzert

Die Schwiizergoofe sind nicht die einzigen Acts, die Egli bei ihrem Hallenstadionkonzert unterstützen. Bligg versprach ihr abseits der Produktion der Sendung «Donnschtig-Jass», ebenfalls dabei zu sein. Zudem war es Egli ein Anliegen, dass auch der Männerchor Heimweh vor Ort ist. «Ich wünsche mir sehr, dass wir da unseren Titel ‹So schön cha s Läbe si› gemeinsam singen», sagte Egli im März beim Besuch von Blick im Tonstudio. Das Zürich-Konzert, das im Rahmen ihrer «Tanzen – Lachen – Leben»-Tour stattfindet, ist für sie etwas ganz Besonderes: «Das wird für mich ein riesiger Meilenstein. Und für alle ein grosses Fest.»

Restkarten für das Beatrice-Egli-Konzert am Samstagabend im Hallenstadion Zürich gibts bei Ticketcorner.

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