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Favorit gibt SRF einen Korb
Diese «Arena»-Nachfolgerin wünschen sich die Blick-Leser

Er wäre die naheliegendste Lösung. Trotzdem sagt Mario Grossniklaus (49) Nein zum «Arena»-Job von Sandro Brotz. Die Blick-Leser sehen Nathalie Christen in der Poleposition.
Publiziert: vor 2 Minuten
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Verlässt SRF per Ende Februar: Sandro Brotz.
Foto: Zamir Loshi
Fynn Müller von Schweizer Illustrierte
Fynn MüllerPeople-Redaktor

Die Suche nach der Nachfolge von Sandro Brotz in der «Arena» geht weiter. Nachdem Blick am Mittwoch vier SRF-Leute ins Rennen um den Job geschickt hat, zieht einer schon zurück: Mario Grossniklaus.

Auf Instagram stellt der Moderator klar, dass er sich für den Job von Brotz nicht bewerben werde. «Wenn die Gerüchteküche brodelt, sollte man Klarheit schaffen: Nein, ich werde mich nicht für die Nachfolge meines geschätzten Kollegen bewerben», schreibt er.

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Und weiter: «Ich bin ja bereits seit mehr als zehn Jahren «Arena»-Moderator. Eine wunderbare Aufgabe, die ich nach wie vor gern mache! Mit der Wahlleitung von SRG und SRF werde ich in den kommenden Monaten bestens gefordert sein – die wohl grösste und spannendste Aufgabe in meiner bisherigen Karriere. Danke trotzdem für die Gerüchte, ich verstehe sie als Wertschätzung für meine Arbeit!»

Diese Frau wünschen sich die Blick-Leser

Neben Grossniklaus hat Blick am Mittwoch drei weitere SRF-Leute genannt, die das Zeug für die Stelle haben: Barbara Lüthi, Urs Gredig und Nathalie Christen. Schaut man sich die Abstimmung im Artikel an, wird klar: Der Blick-Leser sieht Christen in der Favoritenrolle. Mit fast 50 Prozent aller Stimmen entscheidet die Bundeshauskorrespondentin das Rennen für sich.

Wer die Nachfolge von Brotz tatsächlich antreten wird, ist zum aktuellen Zeitpunkt noch unklar. Auf eine Anfrage von Blick schreibt SRF: «Über die Nachfolge wird SRF zu gegebener Zeit informieren. Derzeit liegt der Fokus auf einer geordneten Übergabe. Die Arena wird bis Mitte Januar 2027 weiterhin von Sandro Brotz moderiert.»

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