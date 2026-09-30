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Nach Brotz-Abgang bei SRF
Jetzt dreht sich das grosse «Arena»-Karussell

«Arena»-Aushängeschild Sandro Brotz verlässt den Polittalk und wechselt per 2027 zum Blick. Wer tritt seine Nachfolge an? Wir bringen vier Namen ins Spiel.
Publiziert: 16:31 Uhr
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Aktualisiert: vor 10 Minuten
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Verlässt SRF per Februar 2027: Sandro Brotz.
Foto: Zamir Loshi

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Sandro Brotz verlässt SRF im Februar 2027 und wechselt zu Blick
  • Er startet einen Videopodcast zu Politik, Wirtschaft und Gesellschaft
  • Seit 2019 moderierte Brotz die SRF-Politiksendung «Arena»
Fynn Müller von Schweizer Illustrierte
Fynn MüllerPeople-Redaktor

Sandro Brotz verlässt SRF per Februar 2027 und wechselt zu Blick. Der Zürcher wird bei uns einen eigenen Videopodcast lancieren, der mehrmals pro Woche erscheint und die wichtigsten Themen aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft einordnet.

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Damit verliert die «Arena» ihr langjähriges Aushängeschild. Seit 2019 moderiert Brotz die bekannteste Politiksendung des Landes. Bei SRF stellt sich jetzt die Frage: Wer übernimmt seinen Platz? Vier Namen aus dem eigenen Haus.

Mario Grossniklaus (49)

Seit Jahren springt er für Brotz in der «Arena» ein, seit 2024 moderiert er sie einmal im Monat. Beim Schweizer Fernsehen ist der Berner seit 2010, zuvor arbeitete er zehn Jahre bei Radio DRS. Grossniklaus leitet die Abstimmungs- und Wahlsendungen von SRF. Für das Wahljahr 2027 hat er zudem die Wahlleitung der SRG übernommen. Es scheint die naheliegendste Lösung zu sein.

Sprang oft für Brotz ein: Mario Grossniklaus (49).
Foto: SRF/Oscar Alessio

Barbara Lüthi (53)

Sie moderiert seit Januar 2018 den «Club» auf SRF 1. Zuvor berichtete die Zürcherin von 2006 bis 2014 als Korrespondentin aus China, danach bis 2017 aus Südostasien. 2008 zeichnete CNN sie als «Journalist of the Year» aus. Ihre TV-Karriere hatte 1998 mit einer eigenen Talkshow bei Star TV begonnen.

Moderiert seit 2018 den «Club» auf SRF: Barbara Lüthi (53).
Foto: SRF/Oscar Alessio

Nathalie Christen (56)

Die Bundeshauskorrespondentin ist seit 2002 bei SRF, davor schrieb sie für den SonntagsBlick. Sie war Produzentin und stellvertretende Leiterin der «Arena» und übernahm Anfang 2024 vier Sendungen als Stellvertreterin. 2020 und 2023 wurde die Zürcherin zur Politikjournalistin des Jahres gewählt. Seit April 2025 moderiert sie zudem die «Samstagsrundschau» auf Radio SRF. Zu ihrem Stil sagt sie: «Die ‹Samstagsrundschau› steht für harte, aber faire Interviews – das entspricht mir sehr.»

Moderiert seit 2025 die «Samstagsrundschau» bei Radio SRF: Nathalie Christen (56).
Foto: SRF/Oscar Alessio

Urs Gredig (56)

Der Davoser studierte Geschichte und Journalismus und führte von 2007 bis 2013 durch die Hauptausgabe der «Tagesschau». Danach war er bis 2017 Grossbritannien-Korrespondent, anschliessend Chefredaktor bei CNNMoney Switzerland. Seit seiner Rückkehr zu SRF 2020 hat er seine eigene Talkshow «Gredig direkt» und moderiert «10vor10».

Moderiert bei SRF seine Talkshow «Gredig direkt» und «10 vor 10»: Urs Gredig (56).
Foto: SRF/Gian Vaitl
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