ChueLee sprechen über neue Konstellation

Auf der Bühne gibt das volkstümlich-rockige Duo Vollgas. Privat sind die beiden Entlebucher sehr bodenständig und schlagen eher leise Töne an.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft ChueLee bereitet sich auf Heim-Auftritt am 25. April in Doppleschwand vor

Martin und Christian trennen 23 Jahre, verbindet aber gemeinsame Herkunft und Musik

Rund 100 Auftritte jährlich, ChueLee begeistert Fans seit über 24 Jahren War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Doris Zimmermann

Heute ist für das erfolgreiche Party-Duo ein spielfreier Wochentag. Wir treffen ChueLee-Gründer Christian «Chregu» Duss (57) und seinen musikalischen Partner Martin Schwarzentruber (34) im luzernischen Doppleschwand beim Ortseingang. Beide Musiker haben eine enge Verbindung zum kleinen Dorf im Entlebuch, sind dort aufgewachsen. Gross ist zwar die Vorfreude auf die ChueLee-Party am 25. April in Doppleschwand, der Heim-Auftritt bringt aber auch einen gewissen Erwartungsdruck mit sich.

Martin lebt noch heute dort, Christian Duss ist schon längst weggezogen und ühlt sich in Faulensee am Thunersee sehr wohl. Noch wohnt aber sein Müeti in Doppleschwand und seine beiden Söhne wuchsen dort bei seiner Ex-Partnerin auf.

Mehr in der «GlücksPost» Dieser Artikel wurde erstmals in der «GlücksPost» veröffentlicht. Mehr aus der Welt der Schweizer Prominenz, Royals und Sportstars erfährst du immer donnerstags in unserem Heft: zum Abo! Dieser Artikel wurde erstmals in der «GlücksPost» veröffentlicht. Mehr aus der Welt der Schweizer Prominenz, Royals und Sportstars erfährst du immer donnerstags in unserem Heft: zum Abo!

Altersunterschied von 23 Jahren

«Mein Jüngster, Roman, ist tatsächlich gleich alt wie Martin», sagt Christian Duss. Die Buben hätten zusammen den Kindergarten, später die gleiche Schulklasse besucht, oft gemeinsam gespielt. Das sei schon speziell. Er könne verstehen, dass der Altersunterschied von 23 Jahren dazu führe, dass Leute, die ihn nicht so gut kennen oft fragen, ob Martin sein Sohn sei, so Christian Duss lachend.

Seit über 40 Jahren steht Duss auf der Bühne, 24 Jahre davon mit ChueLee. Martin bewunderte den charismatischen Musiker mit den langen blonden Wuschelhaaren schon als Teenager. Als ChueLee 2006 mit der volkstümlich-rockigen Version des Klassikers «Im Örgelihuus» neue Wege ging, animierte ihn das, selber auch ein Instrument spielen zu lernen. Er entschied sich fürs Schwyzerörgeli. «Ich wollte später unbedingt auch vor Publikum auftreten, so wie Chregu», erinnert sich Martin Schwarzentruber.

Bodenständig aufgewachsen

Unter dem Namen Alpenranger sammelte er als Alleinunterhalter Erfahrung im Showbusiness. Dass er nun seit bald vier Jahren tatsächlich mit seinem Vorbild zusammen Musik machen dürfe, damit habe sich ein Jugendtraum erfüllt, erzählt Martin und strahlt dabei. Als Örgeler Urs Lötscher aus beruflichen wie familiären Gründen 2022 bei ChueLee ausstieg und Christian dann Martin Schwarzentruber als dessen Nachfolger anfragte, passte es auf Anhieb. Martin sei sehr angenehm, offen und pflegeleicht. «Er ist wie ich bodenständig aufgewachsen. Wir schätzen unsere Heimat und stehen mit beiden Beinen fest auf dem Boden, schwärmt Chregu Duss. Martin sei ein gmögiger, guter Typ, der auch jüngere Fans anziehe, die Damen würden ihn lieben, er komme beim Publikum an.

Martin ist so viel Lob fast unangenehm. Er habe erst lernen müssen, ein Künstler zu werden, auch wenn das vielleicht komisch töne, stellt er fest. «Mein Tagesablauf war so ganz anders. Ich habe während 15 Jahren auf dem Bau gearbeitet, musste frühmorgens immer raus zur Arbeit.» Oft sei er noch müde gewesen, weil er am Abend auf seinem Örgeli geprobt habe, erzählt er und seufzt. Nun absolviert er rund 100 Auftritte im Jahr mit ChueLee. Der Start sei eine Art Lebensschule gewesen. Inzwischen sind Chregu und Martin ein eingespieltes Team, animieren sich gegenseitig zu Sprüchen und geben Vollgas. Martin liess die Haare wachsen, gewann in jeder Hinsicht ein neues Selbstbewusstsein. Er sei zufriedener und ausgeglichener als früher, habe auch mal Zeit für sich selber, erzählt er. Diese nutzt er fürs Fitnessstudio, zum Wandern oder Biken. Zudem hat er sich zum Ziel gesetzt, sich ein kleines Tonstudio aufzubauen. Als leidenschaftlicher Jäger geniesst er gerne auch die Ruhe in der Natur.

Natur und Tiere statt Party

Ebenso naturverbunden ist Chregu Duss; der erfolgreiche Schafzüchter widmet jede freie Minute seinen Tieren. Der vierfache Grosspapi versucht, auch seinen Enkeln gerecht zu werden und sie regelmässig zu besuchen. «Ich bin mit mir selber im Reinen und rundum zufrieden.» Er sei glücklich, dass es mit Martin sowohl auf der musikalischen wie persönlichen Ebene so gut passe. Er habe auch einen guten Einfluss auf ihn, was die Gesundheit angehe. Statt Süssgetränke und Kaffee trinke er nun viel Wasser, versuche auf Fettiges zu verzichten. «Schliesslich möchte ich noch lange auf der Bühne stehen – zusammen mit Martin», sagt Christian Duss und strahlt.