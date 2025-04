1/5 Eine Schweizerin ganz gross auf dem Times Square in New York. Foto: Spotify

«Es war absolut surreal!», versucht die Zürcher Popkünstlerin Jamila (27) den Moment zu beschreiben, als sie sich selber auf der riesigen Leuchtplakatwand am New Yorker Times Square sah. Die Schweizer Newcomerin wurde im April zur Equal-Botschafterin von Spotify für den deutschsprachigen Raum ausgewählt – und lächelt nun vom Times-Square-Billboard.

«Es war so unglaublich schön, das Bild von mir als Equal-Botschafterin am Times Square zu sehen – aber es war auch sonderbar, weil ich an diesem Tag in einer so anderen Realität lebte – ich lag nämlich mit einer Grippe krank im Bett», sagt Jamila zu Blick. Sie habe sich zuvor überlegt, für den grossen Moment nach New York zu fliegen, wollte dann aber – hauptsächlich aus klimatechnischen Gründen – nicht extra dafür eine Flugreise auf sich nehmen. Zufällig war ein Kollege von Jamilas Management im Big Apple – er schickte Jamila Bilder und Videos vom Billboard mit ihr.

Spotify Equal für Gleichberechtigung in Musikbranche

Mit dem Equal-Programm engagiert sich der Musikstreaminganbieter Spotify seit 2021 für Frauen und non-binäre Personen in der Musikbranche und unterstützt mit dem Slogan «Women at Full Volume» (Frauen in voller Lautstärke) Songwriterinnen, Sängerinnen oder Musikproduzentinnen in ihrer Karriere – zum Beispiel mit prominenteren Platzierungen in Playlists.

«Für mich als kleine Künstlerin aus der Schweiz war das natürlich riesig, als mich Spotify als Equal-Botschafterin angefragt hat», erinnert sich Jamila. Die Anfrage kam, kurz nachdem sie Anfang April ihre neue EP «Boyfriend of the Year» veröffentlichte.

«Mir ist es als junge weibliche Künstlerin ein Anliegen, Gleichberechtigung in der Musikbranche in den Fokus zu bringen.» Dass die Musikindustrie nach wie vor eine Männerdomäne ist, hat Jamila in den letzten Jahren persönlich erlebt. «Von Labels übers Management bis zu den Bookings, es sind einfach hauptsächlich weisse Männer, die da arbeiten. Für eine junge Künstlerin ist das recht ernüchternd – wenn auch nicht überraschend.»

Zahl von Jamilas Zuhörerinnen hat sich verdreifacht

Darum freut sich die Schweizerin, die auch palästinensische Wurzeln hat, dass Spotify sich aktiv für Frauen in der Branche einsetzt. Bei Jamila als Botschafterin im April zeigte die Kampagne sofort Wirkung: Über 90'000 monatliche Zuhörende hat die Popsängerin jetzt – das ist dreimal so viel wie vor ihrem EP-Release Anfang Monat. Noch Ende des letzten Jahres hatte Jamila erst ein paar Tausend Hörerinnen auf der Streamingplattform verzeichnet.

Jamila singt vor allem für ein junges, weibliches Publikum, aber nicht nur. «Meine Lieder sind für Menschen, die in der Musik Echtheit, Ehrlichkeit und Authentizität schätzen und sich gerne von grossen Emotionen mitnehmen lassen – aus meiner Erfahrung sind das vor allem junge Frauen.»

Junge Musikerinnen auf der Überholspur

Ihre erste Single «Indifferent» veröffentlichte Jamila 2023 – der Song lief prompt im Radio bei SRF 3. Im Allgemeinen sind junge Künstlerinnen in den letzten Monaten und Jahren auf der Überholspur. Zuletzt versetzte Sabrina Carpenter (25) mit ihrem Konzert im Hallenstadion Zürich in den Ausnahmezustand. Im Jahr zuvor tat dies Taylor Swift (28) mit ihrer «Eras»-Tour – um nur zwei der ganz grossen Namen zu nennen.

Auch Jamila, deren musikalische Vorbilder Taylor Swift oder Lorde (28) sind, möchte eines Tages von der Musik leben können, ohne finanzielle Sorgen zu haben. Sie studierte Kulturwissenschaften, setzte nach dem Studium aber alles auf die Karte Musik. Dafür jobbt sie nebenbei in der Gastrobranche. Mit dem Gig als Equal-Botschafterin soll der kommende Sommer einen weiteren Karriereschub bringen. Die Popsängerin tritt an Festivals wie etwa «Luzern Live» oder «Stars in Town» in Schaffhausen auf. «Und ich arbeite an neuer Musik. Das Momentum, das ich durch die Spotify-Kampagne jetzt habe, möchte ich nutzen», so Jamila und kündigt an: «Vielleicht kommt schon diesen Sommer wieder Neues von mir!»