«Bed Chem» hat nicht enttäuscht

Für ihre Bühnenshow verschwindet Carpenter beim Song «Bed Chem» immer hinter einen Vorhang. Mit einem Mann. In ein Bett. Und dann sieht es so aus, als würden die beiden sich ausziehen und so richtig zur Sache gehen. Das durfte in Zürich natürlich nicht fehlen. Als der Vorhang fällt und nur noch die Silhouetten zeigt, dreht das Publikum durch.