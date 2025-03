Sabrina Carpenter gehört zu den gefragtesten Popstars der Welt. Mit ihrer «Short n' Sweet Tour» tourt sie derzeit durch Europa – und hat am Donnerstag zum ersten Mal in der Schweiz Halt gemacht. So kokett und mitreissend war ihr Konzert im Hallenstadion.

Darum gehts Sabrina Carpenter tritt erstmals in der Schweiz auf

Überraschungsmoment: Carpenter fährt bei «Juno»-Pose Ski

Lange haben die «Carpenters», wie sich die Fans von Sabrina Carpenter (25) liebevoll nennen, diesem Moment entgegengefiebert. Am Donnerstagabend ist es so weit: Die Sängerin aus den USA tritt im Zürcher Hallenstadion auf – es ist ihr erster Auftritt in der Schweiz überhaupt! Für diesen besonderen Anlass haben sich viele der Fans herausgeputzt – glitzernde Kleider, süsse Oberteile und temporäre, rote Kussmund-Tattoos so weit das Auge reicht.

«Taste» macht den Anfang – und die Fans spielen verrückt

Die Stimmung ist bereits ausgelassen, als die britische Sängerin Rachel Chinouriri (26) den Abend für Carpenter eröffnet. Um 20.15 Uhr ist es dann so weit – eingewickelt in ein Badetuch betritt Carpenter die Bühne.

Sie präsentiert einen magentafarbenen Bodysuit mit schwarzer Spitze und gibt ihren Song «Taste» zum Besten. Oftmals braucht das Publikum eine Weile, bis es so richtig in Fahrt kommt – bei Carpenter ist das aber nicht der Fall. Sie holt ihre Fans von der ersten Sekunde ab. «Taste» wird nicht das einzige Lied des Abends sein, bei welchem das Publikum lauthals mitsingt.

Carpenter ist eine Showwoman

Sei es das Bühnenbild, die Choreografien – Carpenter weiss, wie man eine gute Show hinlegt. Ob sie da wohl Tipps von Taylor Swift (35) bekommen hat? Schliesslich hat Carpenter während der Swifts «Eras Tour» einige Konzerte eröffnet.

Auch für einen Überraschungsmoment sorgt die US-Sängerin – und zwar bei der «Juno»-Pose. Fans haben mit einer weiteren Sexstellung gerechnet. Carpenter hat sich aber etwas typisch Schweizerisches einfallen lassen – sie fährt Ski.

Applaus in Zürich ist überwältigend

Das ganze Konzert wirkt professionell und bis auf den letzten Tanzschritt durchgeplant. Trotzdem gibt es Momente, auf die sich auch die erfahrene Sängerin nicht hat vorbereiten können.

Kurz bevor sie ihren Überraschungssong spielt, wird Carpenter vom tobenden Beifall des Publikums überwältigt. «Ich weiss nicht einmal, was ich jetzt sagen soll», wendet sie sich an ihre Fans, «Ihr seid grossartig!» Die Fans seien ein Grund, wieder einmal in die Schweiz zu kommen, meint Carpenter.

Das Konzert war wirklich «Short n' Sweet»

Mit ihrem Hit «Espresso», der es in den Schweizer-Charts auf Platz zwei schaffte, beendet Carpenter einen gelungen, reibungslosen Abend. Auch bei diesem Song singen ihre Fans aus voller Kehle mit und tanzen im Konfettiregen.

Um 21:43 Uhr verlässt Carpenter die Bühne – das bringt die Länge ihrer Show auf knapp unter 90 Minuten. Damit ist sie für ein Konzert auf der etwas kürzeren Seite, passt allerdings perfekt zum Namen der Tour: «Short n' Sweet».