So enttabuisiert Sabrina Carpenter weibliche Sexualität

Darum gehts Sabrina Carpenter polarisiert mit anzüglichen Looks und koketten Showeinlagen

Ihre «Short N' Sweet Tour» enthält provokante Choreografien wie die «Juno»-Pose

Die US-Sängerin Sabrina Carpenter (25) provoziert mit ihrem Stil und ihren Liedtexten. Auf ihrer «Short N' Sweet Tour» liebt sie es, mit Anzüglichkeiten zu spielen, vor allem wenn es um Looks und die Showeinlagen geht.

So geschehen aber auch bei den BRIT-Awards anfangs März. Carpenter gab ihre beiden Hits «Espresso» und «Bed Chem» zum Besten. Während «Bed Chem» räkelte sie sich in roter Lingerie und Netzstrumpfhosen auf einem Bett, bevor sie am Ende der Performance vor einem ihrer Tänzer auf die Knie ging – dieser zwinkerte daraufhin in die Kamera.

So einige Zuschauende zeigten sich entsetzt über diese sexuelle Anspielung: «Man könnte auch gleich Pornos zur besten Sendezeit am Samstagabend zeigen. Was macht Sabrina Carpenter?», schrieb jemand auf X. Gleichzeitig erhielt die Sängerin aber auch Zuspruch von Fans: «Sabrinas Auftritt war grossartig! Aber ich habe solche Angst, weil ich weiss, dass sich die Leute beschweren werden. Wir lieben dich, Sab!»

Das sind ihre koketten Traditionen

Solche Showeinlagen sind für die Sängerin nichts Neues. Ihre «Short N' Sweet Tour» «versüsst» Carpenter mit solch sinnlichen Momenten – für viele ihrer Fans die Highlights der Show.

Besonders bekannt ist ihre «Juno»-Pose. Diese ist ein fester Bestandteil der Choreographie zum gleichnamigen Song der Sängerin – und imitiert in den meisten Fällen eine Sexstellung. Erst kürzlich präsentierte Carpenter ihren Fans in Paris den «Eiffelturm». Mit was für einer Pose die «Espresso»–Interpretin ihre Zürcher Fans im Hallenstadion überraschen wird, wird sich am Donnerstag zeigen.

Einmal ist ja bekanntlich keinmal, weshalb Carpenter es nicht nur bei einem aufreizenden Moment in ihrer Show belässt. Die Choreographie zu ihrem Song «Bed Chem» — allein schon der Titel, der auf Deutsch «Bett-Chemie» lautet, lässt einen erahnen, wohin das Ganze führt — endet mit der Sängerin und einem Tänzer hinter einem roten Vorgang – auf einem Bett. Lediglich ihre Schatten verraten, was für Intimitäten sich hinter dem roten Tuch gespielt werden.

Carpenter steht zu ihrer Sexualität

Carpenter ist nicht die erste Sängerin, die Sexualität in ihr Schaffen einbaut. Schon vor ihr sorgten Künstlerinnen wie Britney Spears (43) und Christina Aguilera (44) damit für Aufsehen. Madonna (66), Aguilera, Spears, Beyoncé (43) und Rihanna (37) hätten ihr den Weg bereitet, sagte Carpenter in einem Interview mit «Time». Laut der Sängerin gibt es aber natürlich immer noch Menschen, die eine starke Meinung darüber hätten, wie man sich kleiden sollte.

Sie selbst steht allerdings zu ihrer weiblichen Sexualität und sagte in einem Interview mit «The Sun»: «Meine Botschaft war immer klar. Wenn ihr nicht mit einer Frau umgehen könnt, die selbstbewusst zu ihrer eigenen Sexualität steht, dann kommt nicht zu meinen Shows.» Damit bricht Carpenter mit der Auffassung, dass weibliche Sexualität etwas ist, was nicht offen thematisiert und schon gar nicht dargestellt werden soll.