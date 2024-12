1/5 Sabrina Carpenter ist der aktuell angesagteste Musik-Star. Foto: WireImage

Durchbruch mit Song «Espresso», verglichen mit Taylor Swift

Auf Deutsch übersetzt heisst Carpenter Zimmermann – und tatsächlich hat sich Sabrina Carpenter (25) ihre Karriere schon seit Kinderjahren Stück für Stück sorgfältig zusammengebaut. Ähnlich wie Taylor Swift (34), mit der sie verglichen wird, startete die Amerikanerin ihre Karriere schon früh, der Durchbruch gelang ihr aber vergleichsweise spät – 2024 sorgte ihr Song «Espresso» für veritable Jubelstürme in den sozialen Medien, die Sängerin holte sich Preis um Preis. Anders als Swift ist Carpenter auch als Schauspielerin erfolgreich. Blick stellt die Künstlerin, die im März 2025 nach Zürich kommt, vor.

Ihre Anfänge

Sabrina Carpenter kommt am 11. Mai 1999 in Quakertown im US-Bundesstaat Pennsylvania zur Welt. Sie hat drei Schwestern – und die Kunst liegt in den Genen der Familie. Ihre Mutter ist Tänzerin, ihre Grossmutter war bildende Künstlerin. Eine ihrer Schwestern ist erfolgreiche Fotografin.

Im Alter von zehn Jahren veröffentlicht Sabrina Carpenter ihr erstes Gesangsvideo auf Youtube – begeistert von ihrem Talent, baute ihr Vater kurzerhand ein Tonstudio. Bei einem Gesangswettbewerb von Miley Cyrus (32) erreichte sie den dritten Platz – und unterschrieb zwei Jahre später ihren ersten Plattenvertrag. Ihre erste Single «Eyes Wide Open» erschien 2014, kurz nach ihrem Schulabschluss startete Carpenter bereits ihre erste Europa-Tour.

Der musikalische Durchbruch

Zwar war Sabrina Carpenter zwischen 2015 und 2019 mit drei Alben auf den Streaming-Plattformen relativ erfolgreich, mit den ganz Grossen kann sie aber erst seit diesem Jahr mitmischen. Ihr Song «Espresso» wurde zum Viral-Hit, und seit ihrem Auftritt am Coachella-Festival in Kalifornien wird sie vor allem in den USA zur Musik-Elite gezählt.

Ihre «Short n' Sweet Tour» sorgte dieses Jahr in Nordamerika für ausverkaufte Arenen. Ausserdem konnte sie mit «Espresso» den MTV-Award in der Kategorie «Bester Song» gewinnen – und damit Taylor Swift ausstechen. Ab 6. Dezember ist Sabrina Carpenter übrigens mit ihren Weihnachtshits auf Netflix zu sehen.

Ihr Privatleben

Was Carpenters Beziehungen angeht, hält sich die Sängerin bedeckter als Taylor Swift. Der Sängerin wurde eine Liaison mit Sänger Shawn Mendes (26) nachgesagt, sie soll aber auch mit Schauspieler Joshua Bassett (23) zusammen gewesen sein. Ihre Beziehung zu Schauspieler Barry Keoghan (32) machte sie im Mai 2024 bei der Met-Gala in New York offiziell. Mittlerweile sind die beiden wieder getrennt. Momentan soll Carpenter Single sein – sie lebt mit zwei Katzen in Los Angeles.

Carpenter als Schauspielerin

Nebst ihrer Karriere als Sängerin kann Sabrina Carpenter auf ein weiteres Standbein setzen: Die Amerikanerin ist auch als Schauspielerin äusserst erfolgreich. Bereits 2011 war sie Teil des Casts in einer Folge von «Law & Order: Special Victims Unit», 2013 spielte sie in Daniel Radcliffes (35) Film «Horns» mit. Nur ein Jahr später bekam sie die Hauptrolle in der Disney-Serie «Das Leben und Riley». Es folgten Rollen in der Netflix-Produktion «Work It» und im Disney-Plus-Film «Clouds».

