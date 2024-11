Präsidentschaftswahl 2024 Sabrina Carpenter hat die meisten neuen US-Wähler akquiriert

Sabrina Carpenter zählt aktuell zu den einflussreichsten Musikerinnen der Welt. Auch in der Politik spielt sie eine Rolle: Wie jetzt bekannt gegeben wurde, führt sie die Liste der Stars an, die es geschafft haben, die meisten Menschen in den USA zum Wählen zu bewegen.