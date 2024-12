1/5 Gute Nachrichten für Sabrina-Carpenter-Fans. Foto: keystone-sda.ch

Auf einen Blick Sabrina Carpenter kommt 2025 für Konzert in die Schweiz

Carpenter bricht Rekorde in Grossbritannien mit mehreren Nummer-1-Singles

Laszlo Schneider Teamlead People-Desk

Viele sehen sie schon als die nächste Taylor Swift (34), jetzt kommt die US-Pop-Sensation Sabrina Carpenter (25) im März 2025 auch in die Schweiz. Wie der Veranstalter Mainland Music in einer Pressemitteilung schreibt, erweitert Carpenter ihre «Short n' Sweet Tour» in Europa – und beehrt am 27. März 2025 auch das Zürcher Hallenstadion. Der Vorverkauf für das Konzert startet am Donnerstag, 5. Dezember, für «Team Sabrina», am 6. Dezember dann regulär.

Carpenters US-Tour begeisterte mit 33 ausverkauften Shows. Während der Tour erfuhr sie von sechs Grammy-Nominierungen, darunter «Album des Jahres» und «Bester neuer Künstler». Ihr Album «Short n' Sweet» erreichte Platz 1 der Billboard-Charts und erhielt Lob von renommierten Kritikern.

Rekord um Rekord

In Grossbritannien bricht Carpenter Rekorde: Sie ist die Künstlerin, die sich innerhalb eines Jahres die meisten Wochen auf Platz 1 halten konnte. Ihre Singles «Espresso», «Please Please Please» und «Taste» erreichten nacheinander die Chartspitze. «Short n' Sweet» hält sich seit August in den Top 3 der UK-Charts und erreichte kürzlich Platin-Status.

Blick ist offizieller Medienpartner des Konzerts. Der «Team Sabrina»-Verkauf für die Tickets des Konzerts in Zürich startet am Donnerstag, 5. Dezember, um 10 Uhr, der reguläre Vorverkauf am Freitag, 6. Dezember, um 10 Uhr auf Ticketmaster.