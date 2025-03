1/5 Diesen Donnerstag macht US-Superstar Sabrina Carpenter auch in Zürich Halt. Foto: WireImage

Darum gehts Sabrina Carpenter schätzt Nähe zu ihren Fans

Ihre Lieder enthalten oft gewagte sexuelle Anspielungen

Es gibt Stars von Weltformat, die ihr Tourprogramm ganz nüchtern abspulen. Persönliche Grüsse, Interaktionen mit dem Publikum, ein Witz am Rande? Fehlanzeige. Superstar Sabrina Carpenter (25) ist die Nähe zu ihren Fans besonders wichtig. Das bewies die US-Sängerin beispielsweise letztes Jahr, als sie Taylor Swift als Opening Act auf der legendären «Eras Tour» begleitete. Die Darbietung ihres Songs «Nonsense» wurde dabei jeweils zur massgeschneiderten Hommage an ihre Tourstops – in den letzten Zeilen besang Carpenter jeweils die Stadt, in der sie gerade Halt machte.

Wer Sabrina Carpenter und ihr künstlerisches Oeuvre kennt, weiss, dass die Amerikanerin gerne mit sexuellen Formulierungen spielt und gekonnt an der Grenze der Jugendfreiheit wandert. Im August 2024 besang sie Mexico-Stadt beispielsweise so: «I’m full grown but I look like a Niña/ Come put something big in my Casita/ Mexico, I think you are bonita!» Zu Deutsch: «Ich bin erwachsen, sehe aber wie ein Mädchen aus. Stecke etwas Grosses in mein Haus. Mexico, du bist wunderschön!».

Oder im australischen Melbourne: «D-I-C-K I am good at spelling/ Tastes so good, I need a second helping/ Aren’t you glad I know how to say Melbourne», was wiederum bedeutet: «P-E-N-I-S – ich bin gut im Buchstabieren. Schmeckt so gut, ich brauche eine zweite Runde. Seid ihr nicht froh, dass ich ‹Melbourne› sagen kann.»

Auch wenn die Sängerin auf ihrer aktuellen «Short N'Sweet»-Tour bisher auf ähnliche Zeilen verzichtet hat – Zürich wäre der perfekte Augenblick, diese Tradition wieder aufleben zu lassen. Blick hat mittels KI drei Züri-Songzeilen erstellt, die Sabrina Carpenter am Donnerstag in ihre Show einfliessen lassen könnte.

Zürich als Girl-Power-Hotspot

« Told the world 'bout Züri girls, they're elite. Smart and sharp from their heads to their feet. Running banks, research labs, looking sweet. These queens got power that can't be beat. KI-Carpenter »

« Ich habe der Welt von den Zürich-Girls erzählt, sie sind die Elite. Schlau und pfiffig, von Kopf bis Fuss. Sie schmeissen das Bankwesen, die Forschung – und sehen dabei süss aus. Diese Königinnen haben Power, die man nicht schlagen kann. Deutsche Übersetzung »

Zürich als Romantik-Hotspot

« Told that boy to meet me by the Seerose. Watching the swans on Zürichsee, feeling so close. Sharing Swiss chocolate, everything just flows. KI-Carpenter »

« Habe dem Typen gesagt, er solle mich bei der Seerose treffen. Wir haben die Schwäne auf dem Zürichsee beobachtet, uns so nahe gefühlt. Und Schokolade geteilt – alles fliesst perfekt. Deutsche Übersetzung »

Zürich als nicht ganz jugendfreier Sündenpfuhl

« Told that boy near Langstrasse to come closer. My Swiss precision's gonna make him feel braver. Got him trembling like a bank transfer. KI-Carpenter »

« Habe diesem Typen an der Langstrasse gesagt, er solle näher komme. Meine Schweizer Präzision lässt ihn mutiger werden. Ich habe ihn wie eine Banküberweisung erzittern lassen. Deutsche Übersetzung »

BlickTV berichtet morgen Donnerstag live ab 16 Uhr vom Sabrina-Carpenter-Konzert.