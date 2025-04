Nach 20 Jahren Partys schloss der Zürcher Club Zukunft am 23. März 2025 für immer seine Tür. Fans können sich nun ein Erinnerungsstück für zu Hause sichern. Jedes Stück gibt es ab einem Franken.

18 Lastwagen an Erinnerungen

Darum gehts Legendärer Techno-Club Zukunft in Zürich schliesst nach 20 Jahren

Inventar wird versteigert, darunter Spielwürfel-Wandverkleidung und Kondomautomat

Über Tage waren viele Instagram-Feeds voll mit Fotos und Videos der fulminanten Abschlussparty des legendären Techno-Clubs Zukunft an der Dienerstrasse 33 im Zürcher Kreis 4. Am 23. März 2025 wurde ein letztes Mal ausgelassen gefeiert, bis dann nach 20 Jahren Tanzen und manchem Exzess endgültig Schluss war.

Während Fans ihre Trauer über den Verlust ihres Lieblingsclubs in den sozialen Medien verarbeiteten, waren die Besitzer längst wieder am Arbeiten und räumten die «Zuki», wie der Club genannt wurde, die darüberliegende Bar 3000 im Erdgeschoss und die Waxy Bar im ersten Stock aus.

18 Lastwagenladungen an Tischen, Stühlen, Kunst und Krempel, Lampen und Technik kamen zusammen, die nun in einem Lager im Kreis 5 darauf warten, versteigert zu werden. Alles kommt auf der Onlineauktionsplattform Ricardo unter den Hammer – sogar die Wandverkleidung der Bar 3000, die aus 18’000 Spielwürfeln besteht, oder der Kondomautomat aus dem Männer-WC. Inklusive Inhalt und des Geldes, das einst in den Automaten geworfen wurde. Insgesamt sind 333 Objekte der «Zuki» Teil der Auktion.

Der «Zuki»-Gorilla hat bereits schon ein neues Zuhause gefunden

Ums Geld gehe es nicht, sagt Zukunft-Mitbetreiber Markus Ott dem «Tages-Anzeiger». «Mich freut es einfach, wenn die Leute ein Stück Zukunft mit nach Hause nehmen können.» Die meisten Gebote dürften für den Stammtisch mit Marmorplatte und Fuss aus Ziegelsteinen eingehen, sind sich die Macher der Zukunft einig.

Auch Objekte aus Bereichen, zu denen Normalsterbliche keinen Zugang hatten, werden versteigert. So kann man sich eines der Sofas aus dem Backstage-Bereich nach Hause nehmen, welches wohl schon einiges erlebt hat. Das ikonischste Erinnerungsstück, der lebensgrosse Gorilla aus dem Eingangsbereich, ist nicht zu haben. Er hat bereits ein neues Zuhause gefunden und sitzt nun in der Techno-Ausstellung im Landesmuseum.

Die Versteigerung startet am 10. April 2025 um 20.00 Uhr und endet am 17. April um 23.59 Uhr.