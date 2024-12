1/7 Die Lederjacke von «Grease»-Hauptdarstellerin Olivia Newton John kam in Kalifornien unter den Hammer. Foto: imago/Cinema Publishers Collection

Auf einen Blick Olivia Newton-Johns Lederjacke aus «Grease» für 476'000 Dollar versteigert

Newton-John wurde durch «Grease» zum Weltstar an John Travoltas Seite

Über 400 Gegenstände aus ihrem Nachlass kamen unter den Hammer

Die berühmte Lederjacke von Hauptdarstellerin Olivia Newton-John aus dem Hit-Musical «Grease» ist in Kalifornien für 476'000 Dollar versteigert worden. Dies sei das Sechsfache des Schätzpreises gewesen, teilte das Auktionshaus Julien's mit.

Die Jacke stammte aus dem Nachlass der britisch-australischen Schauspielerin und Popsängerin, die im August 2022 im Alter von 73 Jahren an Krebs gestorben war.

An der Seite von Travolta zum Weltstar

In dem High-School-Musical hatte Newton-John 1978 die blond gelockte Sandy gespielt - an der Seite von John Travolta wurde die gebürtige Britin so zum Weltstar. Später stand sie für das Fantasy-Musical «Xanadu» auf Rollschuhen vor der Kamera und landete mit dem Album «Physical» einen Nummer-eins-Hit.

Geld soll Krebs-Zentrum zukommen

Bei der Auktion kamen über 400 Gegenstände aus dem Nachlass des Stars unter den Hammer. Ein türkisfarbener Steinway-Flügel brachte über 158'000 Dollar ein - er war zuvor auf 8000 Dollar geschätzt worden. Eine strassbesetzte Lederjacke mit der Aufschrift Olivia, die von der Sängerin bei Konzertauftritten getragen wurde, erzielte mehr als 76'000 Dollar.

Ein Teil des Auktions-Erlöses soll einem von ihr gegründeten Krebs-Zentrum zukommen.