1/7 Das Auktionshaus Sotheby's versteigerte 99 private Gegenstände von Udo Jürgens. Foto: imago/Eßling

Am 23. Januar startete bei Sotheby's die Online-Auktion von sehr persönlichen Dingen, die der 2014 in der Schweiz verstorbenen Schlager-Legende Udo Jürgens (†80) gehörten. Darunter sein legendärerer Flügel aus Plexiglas, Bademäntel, Anzüge und Krawatten, Stifte, verschiedene Musikpreise und zwei Autos. Obwohl die Schätzpreise der Erinnerungsstücke bereits relativ hoch angesetzt waren, zeigt sich nach dem letzten Gebot: Udos Artefakte brachten noch viel mehr Geld ein, als man sich erhofft hatte.

Udos Flügel der Marke Schimmel, der 1983 im Video zum Song «Traumtänzer» in eisiger Kälte auf dem Jungfraujoch einen grossen Auftritt hatte, wurde auf 20'000 bis 30'000 Euro geschätzt. Ein Fan war bereit, viel mehr zu zahlen – nach dem letzten Hammerschlag stand das Gebot für das Instrument bei 240'000 Euro.

Bieterschlacht bei den Luxusautos

Die Sammlung von drei Schweizer Musikpreisen – darunter der Swiss Music Award aus dem Jahr 2015 – ging für 5040 Euro über den Tisch. Besonders viele Gebote gingen bei den zwei Luxusautos von Udo Jürgens ein. 42 Bieter kämpften um seinen dunkelblauen 2012er-Mercedes-Benz R500. Endgebot: 33'600 Euro. Noch mehr brachte der 2007er Bentley Continental GTC Cabriolet ein: 40 Menschen trieben den Preis in die Höhe, das Gebot von 132'000 Euro erhielt schlussendlich den Zuschlag.

Am höchsten über dem Schätzpreis schloss die Auktion beim Adidas-Bademantel, der von der deutschen Fussballnationalmannschaft für Udo an der WM 2014 in Brasilien signiert wurden. Sothebys vermutete, dass der Preis zwischen 150 und 200 Euro liegen würde. Ein Udo-Fan war bereit, mehr als das Zehnfache hinzublättern. Endgebot für den flauschigen Mantel: 26'400 Euro.

99 Gegenstände haben einen neuen Besitzer gefunden

Die Erwartungen nicht komplett übertroffen hat die Skulptur «Coupe humaine» des deutsch-französischen Künstlers Hans Arp. Sie wurde von Sotheby's auf 150'000 bis 200'000 Euro geschätzt. Eingegangen sind zwei Gebote über 192'000 Franken.

Der Gesamterlös der Auktion beläuft sich auf 1'718'330 Euro, das Geld wird für einen guten Zweck verwenden und fliesst in die Udo-Jürgens-Stiftung, die der Musiker 1999 gegründet hat. Die Stiftung unterstützt unter anderem Nachwuchsmusikerinnen und Musiker und kümmert sie sich um Kinder und Waisen in Not.