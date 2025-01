Wer will den weissen Bademantel von Udo Jürgens?

1/8 Es war Kult und Tradition: Udo Jürgens gab die Zugaben nach seinen Konzerten jeweils im weissen Frotteebademantel. Foto: imago images/POP-EYE

Auf einen Blick Onlineauktion von Udo Jürgens' persönlichen Gegenständen bei Sotheby's ab 23. Januar

Legendärer transparenter Konzertflügel und signierter Bademantel unter den Auktionsobjekten

99 Gegenstände im Angebot, darunter Luxusautos ab 20'000 Euro

Flavia Schlittler Royal- und People-Expertin

Für Fans des erfolgreichsten deutschsprachigen Entertainers Udo Jürgens (1934-2014) ist der 23. Januar ein besonderer Tag. Ab 15 Uhr beginnt die Onlineauktion von Sotheby's. 99 persönliche Gegenstände des Sängers («Griechischer Wein») kommen unten den virtuellen Hammer.

Die Liste kann sich mehr als sehen lassen: Steppschuhe aus Lackleder, ein weisser Hugo-Boss-Anzug, ein personalisierter Gold-Fülli, ein Mahagoni-Schreibtisch, Briefpapier und viele Bilder. Und Bekanntes des gefeierten Sängers. Wie sein legendärer transparenter Konzertflügel, der mit einem Schätzpreis von 20'000 bis 30'000 Euro aufgeführt wird.

Schweizer Auszeichnungen unter dem Hammer

Und einer seiner legendären weissen Bademäntel, in dem er stets seine Zugaben gab. Auf Position 68 der Onlineauktionsseite wird eine mit «UDO» personalisierte Ausgabe von Adidas angeboten, der von deutschen Fussballern 2014 auf der Rückseite signiert wurde. Der Schätzpreis für den Bademantel liegt bei 150 bis 200 Euro.

Der gebürtige Österreicher mit Schweizer Pass wurde auch bei uns verehrt und ausgezeichnet. Drei Schweizer Preise kommen nun unter den Hammer, ein Crystal-Award, der Swiss Music Award von 2015 und der Lifetime-Award, der Jürgens nach seinem Tod verliehen wurde. Und ein Bild «Debbie Harry» von H.R. Giger (1940-2014), für das bis 25'000 Euro erwartet werden.

Bei einer Auswahl liegt der Mindestpreis bei einem Euro, was umgerechnet aktuell 0.94 Franken entspricht. Darunter zwei Aschenbecher in Form eines Flügels und ein Backgammon-Set. Es geht aber auch teuer. Zwei Luxusautos, ein Mercedes ab 20'000 Euro und ein Bentley ab 50'000 Euro, finden sich auf den letzten beiden Auktionspositionen. Am teuersten ist eine Skulptur von Jean (Hans) Arp (1886-1966), die mit einem Schätzpreis von 150'000 bis 200'000 Euro aufgeführt ist.

Das sagt sein Freund Pepe Lienhard zur Auktion

Nach Angaben von Sotheby's haben die Jürgens-Kinder Jenny (58) und John (60) die Auswahl der persönlichen Gegenstände ihres Vaters getroffen. «Nach langer und reiflicher Überlegung haben wir beschlossen, einige sorgfältig ausgewählte Erinnerungsstücke aus seinem Leben den Menschen zugänglich zu machen, die ihm so viel bedeuteten: seinen Fans», begründen Jürgens' Kinder Jenny und John ihre Entscheidung für die Versteigerung, die noch bis zum 30. Januar dauert.

Der Schweizer Bandleader Pepe Lienhard (78) der mit Udo Jürgens eng befreundet war und 37 Jahre musizierte, findet die Auktion eine gute Sache und freut sich, dass der Erlös an bedürftige, junge Menschen geht. «Udo hatte viele Hardcore-Fans. Für sie wird es besonders schön sein, einen persönlichen Gegenstand, wie sein Bademantel ersteigern zu können. Für mich bleibt die schönste Erinnerung all das, was wir zusammen erlebt haben.»