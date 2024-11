1/5 Udo Jürgens starb 2014. Foto: Keystone

Auf einen Blick Udo Jürgens' Karriere hatte Schattenseiten

Ex-Frau enthüllt schockierende Details

Die Karriere von Udo Jürgens (1934–2014) hatte ihre Schattenseiten. Seine Ex-Frau Panja Meier (84) enthüllt in einer kommenden Dokumentation schockierende Details über den Schlagerstar.

Die Karriere von Udo Jürgens (1934–2014) hatte ihre Schattenseiten. Seine Ex-Frau Panja Meier (84) enthüllt in einer kommenden Dokumentation schockierende Details über den Schlagerstar.

Trotz seines immensen Erfolgs litt Jürgens unter enormem Druck. «Er ist oft nachts weinend aufgewacht. Er hat so stark geweint, dass ich den Notarzt gerufen habe», erzählt Meier in einer für Dezember geplanten Dokumentation. Die Angst vor Tourneen und den hohen Erwartungen plagten den Sänger bis zuletzt.

«Grosser Mann mit viel Charme»

Jürgens' Bruder Manfred Bockelmann (81) ergänzt das Bild des Schlagerstars: «In der Öffentlichkeit war Udo der totale Profi, aber im wirklichen Leben ein totaler Autist und einsam. Immer einsam.» Dabei begann alles so vielversprechend. In den 1950er-Jahren startete Jürgens seine Karriere, die ihn mit Hits wie «Griechischer Wein» unsterblich machte. 1955 traf er in einem Münchner Club seine spätere Frau Panja. «Ich sehe noch, wie Udo hereinkommt. Dieser schlaksige, grosse Mann mit viel Charme», erinnert sich die 84-Jährige.

Trotz privater Probleme blieb Jürgens bis zuletzt erfolgreich. 2014 feierte er seinen 80. Geburtstag mit einer ZDF-Gala. Sein letztes Konzert gab er am 7. Dezember, nur zwei Wochen vor seinem plötzlichen Tod durch Herzversagen. Die Doku «Udo!» verspricht weitere Einblicke in das Leben des Ausnahmekünstlers.