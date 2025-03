Nachtleben Der Klub «Zukunft» in Zürich ist Geschichte

Der Klub «Zukunft» hat in Zürich am Wochenende die letzte Party gefeiert. 20 Jahre prägte er das Nachtleben an der Langstrasse im Bereich der elektronischen Musik. Auf ihn soll ein Detailhändler folgen.

Publiziert: vor 44 Minuten