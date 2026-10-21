Im SRF-Studio von «1 gegen 100» erwischt es fast die Hälfte kalt: Sie wissen nicht, wer die grösste Partei der Schweiz anführt.

Darum gehts Bei «1 gegen 100» kannten 42 von 88 Dettling nicht

Matteo tippte auf die SVP und stieg auf 96'000 Franken

Petrik fiel mit Union-Trainer Lustrinelli auf 500 Euro

Fynn Müller People-Redaktor

Wer am Montag bei der SRF-Quizshow «1 gegen 100» eingeschaltet hat, dürfte bei einer Frage den Kopf geschüttelt haben. Student Matteo (25) aus Domat/Ems GR hat 12'000 Franken auf dem Konto, noch alle Joker in der Tasche und 88 Gegner vor sich.

Dann kommt die Frage: «In welcher Partei wurde Marcel Dettling im März 2024 einstimmig zum Präsidenten gewählt?» Zur Wahl stehen FDP, SVP und GLP. Matteo zögert kaum. Er tippt auf die SVP und setzt gleich noch den Doppeljoker ein.

Mutig? Nein, goldrichtig. 42 der 88 Gegner, die vor ihm antworten müssen, liegen falsch. Fast jeder Zweite im Saal weiss nicht, wer die SVP führt. Matteos Kontostand schnellt auf 96'000 Franken.

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Moderatorin Angélique Beldner (50) ist baff. Sie ist überzeugt: Sitzt Marcel Dettling (45) gerade vor dem Fernseher, denkt er: «Das darf ja wohl nicht wahr sein!» Aber: Der SVP-Präsident selbst hat nicht zugeschaut, wie er Blick mit einem Augenzwinkern am Mittwoch per Telefon sagt.

Zwei Quiz-Fauxpas an einem Tag

Während sich bei SRF die «1 gegen 100»-Kandidaten duellieren, läuft auf RTL die beliebte Quizsendung «Wer wird Millionär» mit Moderator Günther Jauch (70). Auch dort kommt es zu einer Frage mit Schweizer Bezug.

Jauch will von Kandidat Noah Petrik (26) wissen, wer der aktuelle Trainer von Union Berlin ist. Von den vier Antwortmöglichkeiten Spasikowski, Lustrinelli, Gaudigaard und Sexyhexi hat der Personaler bei der Deutschen Bahn noch nie gehört. Auch sein Telefonjoker ist ratlos und empfiehlt schliesslich Spasikowski. Petrik kracht auf 500 Euro runter.

Richtig gewesen wäre natürlich Lustrinelli, der Meistercoach von Thun. Nach seinem Triumph im Berner Oberland zog es ihn an die alte Försterei in der deutschen Hauptstadt.