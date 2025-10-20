Darum gehts
- Andrew soll Polizeischutz gebeten haben, Informationen über Virginia Giuffre zu sammeln
- Vorfall soll 2011 geschehen sein, kurz vor Veröffentlichung des bekannten Fotos
- Andrews Verbindung zu Jeffrey Epstein beschäftigt das britische Königshaus seit Jahren
Am Freitag musste Prinz Andrew (65) seine royalen Titel niederlegen. Doch damit ist die Epstein-Affäre für das britische Königshaus noch lange nicht ausgestanden. Während die Familie von Virginia Giuffre (†41) fordert, dass König Charles III. (76) seinem Bruder auch den Titel «Prinz» entzieht, werden neue Vorwürfe gegen Andrew bekannt.
Die Polizei in London bestätigte am Sonntag eine interne Untersuchung, wie die Agentur AP schreibt. Laut einem Bericht der «Mail on Sunday» soll der Prinz seinen persönlichen Polizeischutz gebeten haben, Schmutz über Giuffre auszugraben.
Kurz vor Veröffentlichung des Fotos
Konkret habe Andrew herausfinden wollen, ob Vorstrafen gegen Giuffre vorlagen. Laut Mail gab Andrew zu diesem Zweck ihr Geburtsdatum und ihre Sozialversicherungsnummer an den Beamten weiter.
Der Zeitpunkt ist pikant: Dies geschah laut «Mail» 2011 – kurz vor der Veröffentlichung des inzwischen bekannten Fotos des Prinzen mit dem Arm um die damals minderjährige Giuffre. Es ist nicht klar, ob der Beamte er Bitte nachkam. Giuffres Familie sagte, sie sei nicht vorbestraft.
Andrew bestreitet Missbrauchsvorwurf
Prinz Andrew steht seit Jahren wegen seiner engen Verbindung zum verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein (1953-2019) in der Kritik. Giuffre warf Andrew vor, sie im Jahr 2001 missbraucht zu haben, als sie 17 Jahre alt war. Die Memoiren der Schlüsselfigur im Epstein-Skandal erscheinen am 21. Oktober
Andrew bestreitet den Missbrauchsvorwurf weiterhin vehement.