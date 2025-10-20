Die Verstrickungen von Prinz Andrew in die Epstein-Affäre beschäftigen auch die Londoner Polizei. Andrew soll einen Polizisten mit Nachforschungen über Virginia Giuffre beauftragt haben – um die Glaubwürdigkeit des Epstein-Opfers zu untergraben.

Vorfall soll 2011 geschehen sein, kurz vor Veröffentlichung des bekannten Fotos

Am Freitag musste Prinz Andrew (65) seine royalen Titel niederlegen. Doch damit ist die Epstein-Affäre für das britische Königshaus noch lange nicht ausgestanden. Während die Familie von Virginia Giuffre (†41) fordert, dass König Charles III. (76) seinem Bruder auch den Titel «Prinz» entzieht, werden neue Vorwürfe gegen Andrew bekannt.

Die Polizei in London bestätigte am Sonntag eine interne Untersuchung, wie die Agentur AP schreibt. Laut einem Bericht der «Mail on Sunday» soll der Prinz seinen persönlichen Polizeischutz gebeten haben, Schmutz über Giuffre auszugraben.

Kurz vor Veröffentlichung des Fotos

Konkret habe Andrew herausfinden wollen, ob Vorstrafen gegen Giuffre vorlagen. Laut Mail gab Andrew zu diesem Zweck ihr Geburtsdatum und ihre Sozialversicherungsnummer an den Beamten weiter.

Der Zeitpunkt ist pikant: Dies geschah laut «Mail» 2011 – kurz vor der Veröffentlichung des inzwischen bekannten Fotos des Prinzen mit dem Arm um die damals minderjährige Giuffre. Es ist nicht klar, ob der Beamte er Bitte nachkam. Giuffres Familie sagte, sie sei nicht vorbestraft.

Andrew bestreitet Missbrauchsvorwurf

Prinz Andrew steht seit Jahren wegen seiner engen Verbindung zum verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein (1953-2019) in der Kritik. Giuffre warf Andrew vor, sie im Jahr 2001 missbraucht zu haben, als sie 17 Jahre alt war. Die Memoiren der Schlüsselfigur im Epstein-Skandal erscheinen am 21. Oktober

Andrew bestreitet den Missbrauchsvorwurf weiterhin vehement.