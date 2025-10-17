Nach Verhandlungen mit König Charles III. gibt Prinz Andrew seine Titel ab. Die Familie von Virginia Giuffre, Epsteins Missbrauchsopfer, begrüsst diesen Schritt als wichtigen Fortschritt im Kampf für Gerechtigkeit.

1/5 Prinz Andrew gibt alle seine royalen Titel ab. Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts Prinz Andrew gibt Titel auf, Familie von Virginia Giuffre reagiert

König Charles soll Andrew auch den Prinzen-Titel wegnehmen

Saskia Schär Redaktorin People

Nach hochrangigen Verhandlungen am Freitagnachmittag zwischen König Charles III. (76) seinem Bruder Prinz Andrew (65) sowie weiteren Familienmitgliedern gab der Skandal-Prinz am Abend bekannt, sich von all seinen Titeln zu trennen.

Auf diese Meldung reagiert die Familie von Virginia Giuffre, das Missbrauchsopfer von Jeffrey Epstein (1953–2019) und das mutmassliche Opfer von Prinz Andrew, noch am selben Abend. «Wir, die Familie von Virginia Roberts Giuffre, glauben, dass die Entscheidung von Prinz Andrew, seine Titel aufzugeben, eine Genugtuung für unsere Schwester und alle Überlebenden ist. Diese entschlossene Massnahme ist ein wichtiger Schritt vorwärts in unserem Kampf, das Kinderhandelsnetzwerk von Jeffrey Epstein und Ghislaine Maxwell vor Gericht zu bringen», erklärt die Familie gegenüber dem «People»-Magazin.

Geht es nach Sky und Amanda Roberts sowie Danny und Lanette Wilson – Giuffres Brüder und Schwägerinnen, von denen das Statement stammt – so solle König Charles gar noch einen Schritt weitergehen und ihm auch den «Prinz» wegnehmen. Diesen Titel darf Andrew behalten, da er der Sohn von Königin Elizabeth II. (1926–2022) ist.

Ein Skandal nach dem anderen

Prinz Andrew steht wegen seiner einst engen Verbindungen zum verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein seit Jahren in der Kritik. Jede neue Erkenntnis aus dieser Zeit sorgt für einen neuen Skandal. Jüngst waren dies Zeilen aus der posthum veröffentlichten Biografie Giuffres.

Laut Anklagen wirft Virginia Giuffre (†41) Prinz Andrew vor, sie im Jahr 2001 missbraucht zu haben, als sie 17 Jahre alt war. Diese Behauptungen bestreitet Andrew nach wie vor vehement. In seiner jüngsten öffentlichen Stellungnahme sagte er, er halte daran fest, die Vorwürfe seien unbegründet.

Giuffre, die angab, von Jeffrey Epstein und Ghislaine Maxwell in ein System sexueller Ausbeutung eingebunden gewesen zu sein, verstarb im April 2025 – ihre Familie erklärte, sie habe Suizid begangen.