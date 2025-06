Der 1. Juli ist bei den royalen Fans dick im Kalender eingetragen. Dann gedenken sie der verstorbenen britischen Prinzessin Diana, die dieses Jahr 64 Jahre alt geworden wäre. Ausgerechnet an diesem Tag lanciert Herzogin Meghan den Verkauf eines neuen Weins.

Foto: © 2025 Netflix, Inc.

«Dieser Rosé ist wie geschaffen für die schönsten Momente des Sommers, an denen nur das Lachen lauter ist als die Musik.» Mit diesen blumigen Worten umschreibt Herzogin Meghan (43) die Lancierung ihres ersten Napa Valley Rosé «As Ever» am 1. Juli. Ab dann kann er in ihrem gleichnamigen Onlineshop bestellt werden. Der Preis ist bis anhin nicht bekannt. Auch nicht, wie viele Flaschen davon in den Handel geraten.

Was bekannt ist und viele royale Fans auf die Palme bringt, ist das Datum. Am 1. Juli 1961 kam Prinzessin Diana zur Welt. Seit ihrem Tod am 31. August 1997 gelten diese beiden Daten der Besinnung auf das Leben und Wirken der «Königin der Herzen», wie die damals meistfotografierte Frau der Welt liebevoll genannt wurde. Sie, die Mutter von Prinz Harry (40), Meghans Ehemann.

Dianas Chauffeur fuhr betrunken

Dass die Fans von Lady Di, auch dies eine der Bezeichnungen für die einstige Prinzessin, nun so toben, liegt am Thema Alkohol. Als sie durch einen tragischen Autounfall in Paris ums Leben kam, wurden beim Chauffeur 1,7 Promille im Blut festgestellt. Dass die ehemalige US-amerikanische Schauspielerin Meghan Markle ausgerechnet das Geburtsdatum ihrer verstorbenen Schwiegermutter wählt, wird mit entrüsteten, wütenden Worten kommentiert. «Meghan verdirbt das Andenken Dianas», kommentiert einer. «Die Wahl des Datums ist unsensibel und respektlos», ein anderer.

Eine Userin bringt es mit sarkastischen Worten auf den Punkt: «Nichts schreit so sehr ‹grossartige Unternehmerin› wie der Verkaufsstart von Wein am Geburtstag der verstorbenen Mutter des eigenen Ehemanns, die auch noch von einem betrunkenen Fahrer getötet wurde.» Meghan und Harry sind bekannt dafür, Daten für sich in Anspruch zu nehmen, die einem Mitglied der britischen Königsfamilie wichtig sind.

Spitze der Geschmacklosigkeit

Als das Paar seinen Rücktritt vom royalen Dienst öffentlich bekannt gab, wählten sie dafür den 8. Januar 2020. Den Tag vor dem Geburtstag von Prinzessin Kate. Drei Jahre später kam Prinz Harrys Biografie «Spare» auf den Markt. In den Handel kam das Buch am 10. Januar 2023, einen Tag nach Kates Geburtstag. Die Schlagzeilen waren schon die Tage davor voll vom Skandalbuch, das geleakt wurde.

Als Spitze der Geschmacklosigkeit wurde bis anhin Meghans und Harrys Timing genannt, als sie im September des letzten Jahres auf Netflix einen Dokumentarfilm über den Polo-Sport ankündigten. Und dies, nur 90 Minuten nachdem Prinzessin Kate in einem emotionalen Video ein Update zu ihrer Krebserkrankung gegeben hatte.