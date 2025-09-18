Ohne US-Präsident Donald Trump verbrachte dessen Ehefrau Melania am Donnerstag einige Stunden mit Prinzessin Kate. Die beiden Frauen wirkten gelöst und entspannt, scherzten viel und Melania lächelte sogar.

Prinzessin Kate ist seit 2020 Präsidentin des britischen Pfadfinderverbands

Treffen mit Gruppe von vier- bis fünfjährigen Pfadfindern

Nach dem Staatsbankett auf Schloss Windsor am Mittwochabend, bei dem Prinzessin Kate noch neben Donald Trump (79) sass, stand für sie am Folgetag ein Termin ohne den Präsidenten statt – dafür mit seiner Ehefrau Melania Trump (55). Ebenfalls auf Schloss Windsor trafen die zwei mit einer Gruppe von Pfadfinderinnen und Pfadfindern zusammen, die allesamt im Alter von vier bis fünf Jahren sind, wie unter anderem die britische «Daily Mail» berichtet.

Die 43-jährige Prinzessin erschien zu dem Treffen in einer waldgrünen Wildlederjacke, die sie mit einem braunen Rock und schickem Halstuch kombinierte. Kniehohe braune Stiefel rundeten den Look ab. First Lady Melania, die am Abend zuvor noch gegen den ungeschriebenen royalen Dresscode zu verstossen schien, als sie eine schulterfreie, knallgelbe Robe trug, hatte sich für eine leichte Wildlederjacke mit weisser Hose entschieden, trug dazu flache Pumps. Die beiden Frauen wirkten gelöst und entspannt, scherzten miteinander.

Dies fällt auch den Usern auf, die fleissig einen Beitrag auf dem offiziellen Instagram-Kanal der Prinzessin kommentieren. In dem entsprechenden Video sind Prinzessin Kate und Melania Trump bei dem Treffen zu sehen und dabei bekommt man einen seltenen Anblick: eine natürlich lächelnde Melania Trump. Sätze wie «Ich habe Melanie noch nie so glücklich gesehen», «Ich wusste gar nicht, dass Melanie ein echtes, aufrichtiges Lächeln hat», «Schön eine Melania zu sehen, die sich offenbar wirklich amüsiert» oder «Wenn Flotus nicht bei diesem Mann ist, wirkt sie so glücklich» sind zu lesen.

Gemeinsames Picknick

Prinzessin Kate ist seit dem Jahr 2020 gemeinsam mit dem Herzog von Kent (89) Präsidentin des Pfadfinderverbands im Vereinigten Königreich. Bei dem Treffen in den Frogmore Gardens von Schloss Windsor nahm zunächst Pfadfinderchef Dwayne Fields Kate und Melania in Empfang. Fields stellte ihnen im Anschluss die anwesende Scout-Gruppe vor.

Die Prinzessin von Wales und die First Lady bauten später gemeinsam mit den Kindern unter anderem ein Insektenhotel und malten Bilder. Auch Abzeichen wurden den jungen Pfadfinderinnen und Pfadfindern überreicht, während Melania Honig aus dem Weissen Haus verschenkte und wiederum von Chef-Scout Fields einen Pfadfinderschal geschenkt bekam. Ein Picknick fand ebenfalls in dem Garten statt.

Termin mit Königin Camilla auf Schloss Windsor

Zuvor hatte Melania Trump gemeinsam mit Königin Camilla (78) in Windsor unter anderem die Schlossbibliothek besichtigt sowie das legendäre Puppenhaus «Queen Mary's Dolls' House», das grösste und wohl berühmteste Puppenhaus der Welt.

Ehemann Donald verbrachte indes die erste Tageshälfte mit dem britischen Premierminister Sir Keir Starmer (63) und dessen Ehefrau Victoria (52) in Chequers, dem traditionellen Landsitz des Premierministers, rund eine Autostunde von London entfernt. Trump legte die Strecke im Helikopter Marine One zurück. Das Aufeinandertreffen der beiden Staatsmänner schien freundlich. Fotos zeigen den Premier Hand in Hand mit seiner Ehefrau neben Trump in die Kamera winkend. Am frühen Abend gaben die beiden Männer dann noch eine Pressekonferenz.