Trump amüsiert sich beim Staatsbankett mit Charles

Donald Trump ist am Mittwoch beim Staatsbankett in Schloss Windsor von König Charles III. empfangen worden. Der US-Präsident lobte den Monarchen als «ganz besonderen Mann» und betonte die engen Bande zwischen den USA und Grossbritannien.

1/11 Vor dem Essen hielt US-Präsident Donald Trump eine vorbereitete Ansprache. Foto: Getty Images

Darum gehts US-Präsident Donald Trump lobt König Charles III. bei Staatsbankett

160 Gäste speisten im Schloss Windsor an einem 47 Meter langen Tisch

Auch Premierminister Keir Starmer, Apple-CEO Tim Cook und OpenAI-Chef Sam Altman geladen Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Georg Nopper Redaktor News

Das britische Königshaus hat Donald Trump (79) am Mittwochabend den roten Teppich ausgerollt. Der US-Präsident lobte König Charles III. (76) beim Staatsbankett im Schloss Windsor als «ganz besonderen Mann». Geladen waren auch zahlreiche Gäste aus Wirtschaft und Politik. In seiner Ansprache sagte Trump, der König verkörpere «die Standhaftigkeit, den Adel und den Geist des britischen Volkes».

In Anspielung an seinen eigenen Slogan «Make America Great Again» (Maga), erinnerte Trump daran, dass Charles einmal geschrieben habe, er sei «vollständig motiviert von einem verzweifelten Wunsch, Grossbritannien wieder gross zu machen».

Grosses Lob für Prinz William

Der US-Präsident lobte in seiner Ansprache auch Prinz William (43) und Prinzessin Kate (43), die sich immer noch von einer Krebserkrankung erholt. «Seine Majestät hat mit seiner Königlichen Hoheit, dem Prinzen von Wales, einen bemerkenswerten Sohn grossgezogen», sagte Trump an den König gerichtet. Und meinte dann zum Thronfolger: «Wirklich erstaunlich, wir haben Sie kennengelernt, und ich denke, Sie werden in Zukunft unglaublich erfolgreich sein. Trump sagte, er und seine Frau Melania seien «begeistert, Prinz William wieder zu besuchen und Prinzessin Catherine zu sehen, die so strahlend, so gesund und so schön ist».

Der US-Präsident kam auch auf die besonderen Bande zu sprechen, welche die USA und Grossbritannien verbinden. «Gemeinsam müssen wir das aussergewöhnliche Erbe verteidigen, das uns zu dem macht, was wir sind, und wir müssen weiterhin für die Werte und die Menschen der englischsprachigen Welt eintreten», sagte Trump – und erhob sein Glas zu einem Toast «im Namen aller Amerikaner».

Erinnerung an Ukraine-Unterstützung

König Charles bezeichnete den zweiten Staatsbesuch von Trump als «einzigartigen und wichtigen Anlass», der «die dauerhafte Verbindung zwischen unseren beiden grossen Nationen widerspiegelt». Er verwies auf die «besondere Beziehung» und sagte: «Wir haben gemeinsam gefeiert, gemeinsam getrauert und in den besten und schlimmsten Zeiten zusammengehalten.» Der Ozean möge «uns noch immer trennen», so Charles weiter. «Aber in so vielerlei anderer Hinsicht sind wir die engsten Verwandten.»

Der Monarch nutzte das Staatsbankett mit Trump auch dazu, ihn an die Unterstützung der Ukraine zu erinnern. Charles verpackte den Appell in einen historischen Vergleich. Die USA und Grossbritannien hätten Seite an Seite in den beiden Weltkriegen gegen die «Kräfte der Tyrannei» gestanden. «Heute, da die Tyrannei Europa erneut bedroht, sind wir und unsere Verbündeten vereint in der Unterstützung der Ukraine, um Aggression abzuwehren und Frieden zu sichern.»

Prominente Gäste, exklusive Speisen

Trump speiste mit dem König zu seiner Linken und Prinzessin Kate zu seiner Rechten. Unter den 160 Gästen befanden sich der britische Premierminister Keir Starmer (63), die ranghöchsten Mitglieder des Regierungskabinetts sowie die Leiter der britischen Geheimdienste MI5 und des MI6 und der Chef der Londoner Polizei. Auch Apple-Chef Tim Cook (64), OpenAI-CEO Sam Altman (40) und Golflegende Nick Faldo (68), ein Freund von Trump, waren anwesend.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Die Gäste sassen an einem 47 Meter langen Tisch. Als Vorspeise gab es Panna Cotta aus Hampshire-Brunnenkresse mit Parmesan-Shortbread und Wachtelei-Salat. Als Hauptgericht servierte das Königshaus Bio-Poulet aus Norfolk, umwickelt mit Zucchini und angereichert mit einem Tymian-Bohnenkraut-Jus. Zum Dessert gab es Vanilleeis mit Himbeersorbet und pochierten Pflaumen.